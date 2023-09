zoom-sur-les-enseignes-qui-vendent-le-carburant-le-moins-cher

Avec le contexte actuel, il est essentiel de trouver les enseignes qui vendent le carburant le moins cher. Ce geste permet de faire un peu d’économie pour les automobilistes qui sont dans l’obligation d’utiliser leur véhicule. Dans ce sens, nous allons dévoiler dans les prochains paragraphes la liste des enseignes qui offrent le carburant au meilleur prix.

Flambée du prix du carburant : les mesures du gouvernement

La crise énergétique pèse chaque jour sur le quotidien des Français. Ceux qui doivent utiliser leur véhicule ont du mal à suivre la tendance avec la hausse du prix du carburant. D’un côté, le gouvernement tente de les soutenir en instaurant différents dispositifs. En effet, il a décidé de faire baisser les prix. Cependant, aucun changement n’est observé à la pompe. Pour faire le plein, l’automobiliste doit débourser 100 euros en moyenne environ.

On constate également que le prix au litre est de 2 euros en moyenne. Ainsi, l’État songe à trouver des solutions pour faire baisser les prix à la pompe. Dans ce sens, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé la possibilité de vente à perte. Par ailleurs, cette mesure a été un fiasco. Par la suite, Emmanuel Macron a incité les distributeurs à proposer du carburant à prix coûtant. Enfin, les foyers les plus modestes bénéficieront d’un chèque carburant.

Afin d’aider la population, BFM Business a dressé une liste des enseignes qui proposent le prix du carburant le moins cher.

Les enseignes qui vendent le carburant le moins cher

À noter que pour établir cette liste des distributeurs qui mettent en vente le carburant le moins cher, BFM Business a fait une comparaison sur les prix des carburants principaux. C’est-à-dire, le gazole, le sans plomb 95-E10 et le sans-plomb 98.

Ainsi, ils ont conclu que les stations Leclerc affichent les prix les moins élevés. Soit de 1 987 euro le litre du SP98 et de 1 908 euro le SP95-E10. Par ailleurs, Système U propose le gazole à 1 914 euros le litre contre 1 195 euros chez Leclerc. Donc, chez Système U, un plein de 50 litres de gazole coûte 95,70 euros. Cela coûte 5 centimes de moins chez Leclerc. En revanche avec Total, on économise 2 euros sur un plein de 50 litres contre 10 euros chez BP, la station la plus chère.

Pour le SP95-E10, il est généralement plus cher dans les stations ENI et Avia. Les prix dépassent souvent les 2 euros par litre. Le SP98 dépasse ce seuil dans les stations Carrefour, Casino, Esso, Avia et ENI. Quant au gazole, les prix sont plus élevés dans les stations ENI, Avia et BP. Ils dépassent également les 2 euros en moyenne.

Sur les autoroutes nationales, Total propose souvent les prix les plus bas. En effet, le SP98 coûte 1,99 euro par litre, le SP95-E10 1 983 euro par litre et le gazole 1 984 euro par litre. Esso et ENI sont également compétitifs. Lors d’un plein de 50 litres de SP95-E10, la différence de coût entre la station la Total et BP est de 13 euros.