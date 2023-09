WhatsApp : une nouvelle fonctionnalité débarque sur l’application, la version iPad enfin disponible

Cela fait plusieurs années que les utilisateurs d’iPad attendent cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp. Ils peuvent s’estimer heureux. Désormais, l’application sera optimisée pour des tablettes Apple. Cette nouveauté en bêta devrait être disponible après plusieurs années d’attente sur App Store.

WhatsApp : une nouvelle fonctionnalité tant attendue arrive enfin

L’iPad est une tablette très complète. Par ailleurs, son petit hic est qu’elle ne peut pas utiliser toutes les applications. Parmi ces restrictions, on peut trouver Instagram et WhatsApp. Bien qu’il y ait une version web de ces applications, elle n’offre pas la même expérience.

Pour mémoire, en été 2021, Meta avait annoncé qu’une version iPad compatible de sa messagerie serait disponible très bientôt. Par contre, elle n’a été proposée que deux ans plus tard sous forme de version bêta. Cette nouvelle application est conçue spécialement pour l’iPad et s’inspire de la version desktop. Dans ce sens, pour l’essayer, les utilisateurs doivent utiliser TestFlight et la version porte le numéro 23.19.1.71.

L’application pour iPad fonctionne de manière indépendante. Dans ce sens, elle n’a pas besoin d’un iPhone pour fonctionner. Elle permet également de connecter jusqu’à quatre appareils en même temps. De surcroît, il est possible de synchroniser les messages, les médias et les appels. En effet, il est possible de faire des appels audio et vidéo via la version tablette. À noter que les échanges sont chiffrés de bout en bout.

L’application bientôt disponible sur l’App Store

L’arrivée de WhatsApp sur iPad est très attendue. Malheureusement, il n’y a pas encore de date de lancement précise pour cette version. La phase de test bêta est en cours. Mais elle reste limitée pour le moment. Les utilisateurs pourraient attendre encore plusieurs mois avant sa disponibilité générale.

Cependant, il est encourageant de voir que WhatsApp se préoccupe de proposer une expérience optimisée pour les iPad. Cela s’inscrit d’ailleurs dans la nouvelle stratégie de Meta. De surcroît, elle attache une grande importance à WhatsApp, car la messagerie joue un rôle central dans son écosystème social. Face à certains défis, Meta cherche à renforcer WhatsApp en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en encourageant son utilisation par les entreprises.