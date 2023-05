L’un des ingénieurs de Twitter a suspecté WhatsApp le 6 mai 2023 d’avoir enfreint les règles de confidentialité. Cette accusation alimente davantage toutes les inquiétudes autour de cette application de messagerie utilisée par plus d’un milliard de personnes aux quatre coins de la planète.

On peut alors se demander si l’application WhatsApp met réellement ses utilisateurs sur écoute. Décryptage.

WhatsApp : l’application vous met-elle réellement sur écoute ?

Durant la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mai 2023, Foad Dabiri, un technicien de Twitter, a remarqué une activité inhabituelle sur l’application WhatsApp de son smartphone. En effet, entre 4 heures 20 et 6 heures du matin, l’ingénieur a constaté plusieurs enregistrements audio sur la messagerie WhatsApp.

« WhatsApp a utilisé le microphone en arrière-plan pendant que j’étais endormi et depuis que je me suis réveillé à 6 heures du matin (et ce n’est qu’une partie de la chronologie !)« , postait-il via son compte Twitter officiel en légende de sa capture d’écran. « Que se passe-t-il ? » Se demandait-il encore.

Commenté et partagé par des milliers d’internautes, la réaction du patron de Foad Dabiri, Elon Musk, a été très claire. En confirmant les inquiétudes de son employé, le nouveau propriétaire de Twitter a profité de cette occasion pour faire la publicité de sa nouvelle application de messagerie.

« On ne peut pas faire confiance à WhatsApp« , commentait Elon Musk avant de proposer l’appli concurrente.

La réponse de WhatsApp…

La réponse de WhatsApp n’a pas tardé à venir. Trois jours plus tard, le mardi 9 mai 2023, la direction générale de l’application a expliqué que cet incident était dû à un bug. Celui-ci ne provenait pas de la messagerie elle-même, mais plutôt d’Android.

« Au cours des dernières 24 heures, nous avons été en contact avec un ingénieur de Twitter qui a signalé un problème avec son téléphone Pixel et WhatsApp« , postaient-ils sur sur Twitter.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un bogue sur Android qui attribue de manière incorrecte des informations dans leur tableau de bord de confidentialité et avons demandé à Google d’enquêter et de remédier à la situation« , expliquaient-ils.

Pour rassurer tout le monde, « les utilisateurs ont un contrôle total sur les paramètres de leur micro Une fois l’autorisation accordée, WhatsApp n’accède au micro que lorsqu’un utilisateur passe un appel ou enregistre une note vocale ou une vidéo – et même dans ce cas, ces communications sont protégées par un cryptage de bout en bout afin que WhatsApp ne puisse pas les entendre« , déclaraient-ils.