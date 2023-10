Waze : de plus en plus mal noté sur Play Store, seulement « une étoile », les explications

Depuis plusieurs années, l’application de navigation Waze augmente en notoriété. Mais cette tendance pourrait s’inverser ? Cette question mérite d’être débattue en raison des notes récentes qu’a reçues l’application sur Play Store. Les utilisateurs n’ont offert qu »une étoile »

Waze : de plus en plus mal noté sur Play Store

Parmi les applications de navigation les plus téléchargées sur Play Store, on peut inclure Google Maps et Waze. Notons que ces deux applications appartiennent à Google, mais la seconde reste toujours en tant qu’indépendante. Comme toutes les applications de navigation, Waze permet de partager en temps réel toutes les activités sur la route. Cela peut être des accidents, des travaux, un contrôle de vitesse et bien d’autres encore.

D’ailleurs, en termes de téléchargement, elle affiche plus de 100 millions sur Play Store. En revanche, malgré cette popularité auprès du public, le GPS communautaire ne reçoit que de mauvaise note. On se demande bien pourquoi.

Des bugs gênants affectent les notes de l’application

Le constat est bien triste puisque malgré son utilité, l’application Waze ne reçoit que des notes « une étoile » depuis quelque temps. D’ailleurs sur les rubriques commentaires, les utilisateurs ont indiqué que « Waze était mieux avant ». En effet, les internautes pointent du doigt l’existence des bugs.

De surcroît, l’absence de la réactivité des développeurs pour apporter les corrections commence à agacer les utilisateurs. Par exemple, le mois d’août dernier, le mode sombre de Waze n’était pas accessible sur CarPlay. Par ailleurs, il a fallu attendre un mois avant d’obtenir le correctif.

Cependant, ce n’est pas tout. Certains usagers ont raconté que l’application les a conduits dans un trafic très dense. Cette action est d’ailleurs contraire à ceux qu’ils souhaitaient en téléchargeant l’application. Ils auraient aimé que Waze leur propose d’autres itinéraires alternatifs.

En revanche, d’autres se sont plaints que leurs trajets planifiés ont disparu sans raison ou que l’application se ferme sans explication au cours de leur voyage. Il y en a également qui ont déploré l’ajout de voix pour la navigation.

Waze pourrait disparaître ?

Cependant, malgré ces multiples réclamations à propos de Waze, elle reste une application de navigation très populaire. Actuellement, elle obtient une note moyenne de 4,2 sur 5 pour 8 millions d’avis.

Par ailleurs, depuis son rachat par Google depuis 2013, les rumeurs vont bon train qu’elle pourrait disparaître. Il se murmure que la firme de Moutain View pourrait la fusionner à Google Maps. Par ailleurs, cette dernière a démenti les rumeurs et souligné qu’il n’y a aucun projet de fusion entre les deux systèmes. En effet, ces deux applications offrent des prestations bien différentes.