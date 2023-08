Voyage dans un avion de Ryanair, une passagère réussit à emporter deux bagages sans payer

publicité

Un voyage dans un avion de Ryanair a ses avantages dont le prix du billet. Ce dernier coûte moins cher que la moyenne, ce qui permet de faire quelques économies sur le voyage. Cela dit, il y a des chances que la compagnie tente de vous imposer des frais supplémentaires d’une autre façon.

Voyage dans un avion de Ryanair

Ryanair DAC est une compagnie aérienne irlandaise fondée en 1984. Sa particularité ? Le coût de ses billets à très bas prix. On peut la retrouver dans les aéroports de Londres et de Dublin. Il faut cependant souligner que si les billets sont à des prix cassés, Ryanair impose habituellement des frais supplémentaires. Cela surtout au niveau des bagages.

Mais voilà qu’une passagère a trouvé la combine parfaite pour ne pas avoir à payer le frais en plus pour un bagage supplémentaire. Il faut souligner que le prix d’un billet d’avion de Ryanair ne couvre que le siège et le minuscule sac personnel à embarquer. Ce qui présente un problème car un sac est généralement insuffisant aux voyageurs qui ne souhaitent pas enregistrer le reste de leur bagage.

Une passagère réussit à emporter deux bagages sans payer

Cette passagère est Rachel Cryan, une célèbre blogueuse spécialisée dans les voyages. Très connue sur TikTok, elle partage souvent des astuces pour mieux voyager. D’ailleurs dans une vidéo TikTok, Rachel Cryan explique comment faire pour emporter une valise de 10 kg à bord. Mais également, elle explique comment elle peut aussi glisser un bagage à mais sous le siège.

Le voyage en solo à bord de Ryanair est très bénéfique si vous appliquez ses astuces. Il faut cependant éviter de sélectionner ses bagages au début du processus de réservation. Vous devez seulement passer cette étape et ajouter un bagage pour 14,50 euros, ce qui vous fera économiser 12,50 euros.

Une technique irréfutable

Rachel Cryan affirme que la technique la plus efficace est de réserver une place à bord avec un bagage cabine et un bagage à main sans pour autant avoir de siège attitré. C’est la compagnie Ryanair qui vous attribuera un siège aléatoire et ce, sans pour autant être le pire siège de l’avion.

Voilà que la vidéo de la blogueuse a été visionnée de plus de 75 000 fois. Une vidéo qui a récolté de chaleureux remerciements.