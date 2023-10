Voitures électriques en location à 100 euros par mois : Voici les détails absolument à savoir

Le gouvernement a annoncé la mise en place des voitures électriques à 100 euros par mois. Bruno Le Maire a confirmé ce projet de leasing lors de son passage à la Journée de la filière automobile. Découvrez dans les lignes suivantes les détails concernant ce nouveau dispositif gouvernemental.

Détails de cette proposition de voitures électriques à 100 euros par mois

Bruno Le Maire a fait une annonce réjouissante lors de la journée de la filière automobile. Ce membre du gouvernement a présenté le leasing à 100 euros par mois pour les propriétaires des voitures électriques. Cette mesure permet aux ménages français qui sont les plus modestes d’acheter une voiture électrique.

Ce type de crédit à la location avec option d’achat sera disponible dès ce mois d’octobre. Ainsi, ceux qui veulent souscrire à cette offre peut bénéficier d’une voiture électrique à bas prix. Pour cela, ils n’ont qu’à payer 100 euros tous les mois. C’est d’ailleurs, une banque ou un établissement de crédit qui achète la voiture pour leur compte. Ainsi, elle sera sa propriété.

Ainsi, à la fin du contrat, le souscripteur a deux choix. En effet, il peut acquérir le véhicule. En revanche, il n’est pas obligé de conclure l’achat si la voiture ne lui correspond pas. Sachez par contre que cette proposition de voitures électriques à 100 euros ne concerne pas tout le monde.

Cette offre de leasing réservé aux 50 % des ménages les plus modestes

Selon le ministre de l’Économie, cette offre de voitures électriques à 100 euros par mois est soumise à des conditions. Pour déterminer l’éligibilité de quelqu’un, plusieurs critères entrent en jeu. Par exemple, il faut tenir compte du lieu d’habitation.

10 000 et 20 000 contrats est l’objectif du gouvernement jusqu’en 2024. En outre, Bruno Le Maire a souligné que les constructeurs sont libres de fixer le montant de ce crédit. Soit plus par exemple à 120 euros ou 130 euros. Ou encore une offre à 90 euros.

On sait également depuis le 24 octobre que le décret afférent à cette offre sera publié dans 10 jours au plus tard. Puis, les préréservations seront ouvertes à partir du mois de novembre pour les intéressés.

Les voitures concernées par ce leasing

Par ailleurs, pour cette offre de voitures électriques à 100 euros par mois, le gouvernement a choisi les voitures qui ont l’empreinte carbone la plus faible. Au cours de son discours, Bruno Le Maire a cité les marques Citroën e-C3, la Fiat 500e. Et la Twingo e-tech. De son côté, Clément Beaune, le ministre des Transports a parlé de la Renault Zoé et la R5 électrique.

Afin de profiter de cette offre, les propriétaires de ces marques de voitures devront s’inscrire sur le site internet dédié à cet évènement.