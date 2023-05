Voici pourquoi les crises financières sont inéluctables ! L’essentiel à retenir

Quelle que soit la richesse d’un pays, il doit à un moment ou un autre traverser des crises financières. On vous explique pourquoi dans les prochaines lignes !

publicité

Selon les explications de François Lenglet et Sylvain Zimmermann, cela ne sert à rien de protéger le régime économique d’une crise financière car celle-ci est inéluctable. Décryptage.

publicité

Les crises économiques qui ont secoué le monde en 1929 et en 2008 présentent relativement les mêmes origines. Malheureusement, il arrive que l’on ne soit pas conscient de nos propres erreurs et qu’on les réitère à chaque fois. C’est ce qui se passe dans l’univers de la finance où les conséquences peuvent être dramatiques. Il est primordial que l’exécutif prenne les dispositions nécessaires pour limiter les risques autant que possible.

Ces crises peuvent parfois épargner les banques mais cela ne veut pas dire qu’elles sont sans conséquences sur la vie sociale. Hélas, il n’existe aucun moyen efficace d’empêcher ce fléau. Néanmoins, il est parfaitement possible de l’anticiper. A titre d’illustration, lors de la crise des tulipes, les consommateurs auraient pu payer cher pour des bulbes de fleurs. Une situation qui a pu être empêchée grâce à la réactivité du gouvernement.

Une question de psychologie humaine

Parmi les mesures préventives permettant de lutter contre les crises financières figure le suivi de la psychologie humaine. En effet, l’état financier dépend en grande partie de la confiance des investisseurs qui recherchent principalement des investissements spéculatifs. Les impacts peuvent néanmoins être fatals comme on a pu le vivre durant la crise de 2008.

publicité

La révolution numérique est souvent considérée comme une opportunité mais il peut également générer d’importants risques. A titre d’illustration, l’essor d’Internet a favorisé l’explosion des opportunités économiques dans les années 2000 tout en accélérant la création de bulles financières.

Très souvent, sur le coup de l’émotion, les investisseurs ont tendance à prendre des mesures irrationnelles. En équilibrant la psychologie humaine, il est possible de réguler leur excès de confiance et de diminuer les risques liés à la mise en place de bulles financières. Même si cela semble compliquer, il s’agit d’une étape cruciale pour éviter les crises économiques dans l’avenir !

publicité