Voici les diverses aides sociales pour financer l’entrée en maison de retraite ou en EPHAD

Dans cet article, nous allons vous faire une liste de toutes les aides sociales disponibles pour payer une maison de retraite. Le gouvernement français vient en aide de toutes les personnes, quelle que soit leur situation. Cette fois, on va s’intéresser aux aides destinées aux personnes âgées qui vivent en maison de retraite ou en EPHAD.

Les aides sociales pour payer une maison de retraite

À un certain âge, les seniors prennent la décision de résider dans une maison de retraite ou en EHPAD. Cependant, les coûts élevés ne sont pas offerts à tout le monde. Heureusement qu’il existe plusieurs aides financières pour soutenir les familles et les personnes âgées.

L’une de ces aides est l’Aide Sociale à l’Hébergement. Elle est destinée aux personnes âgées en situation de dépendance qui ont des revenus modestes. Elle contribue à couvrir une partie des frais d’hébergement en maison de retraite. Le montant de l’ASH dépend des revenus et du degré de dépendance de la personne.

D’autres aides essentielles

Il existe une autre aide appelée l’Allocation Logement Social. Elle aide les personnes âgées à faibles revenus à payer une partie de leur loyer en maison de retraite. Le montant de l’ALS dépend des revenus et de la situation familiale de la personne.

Les aides financières, telles que l’Allocation personnalisée d’autonomie, peuvent réduire le montant total à payer en EHPAD. Les personnes agées imposables peuvent également bénéficier d’une réduction d’impôt. L’APA peut contribuer à couvrir les frais de dépendance correspondant au niveau de dépendance de la personne.

Les personnes âgées qui résident en EHPAD et en USLD, bénéficient également des prises en charge de l’Assurance maladie en matière de soins médicaux. Toutes les dépenses liées à l’hébergement doivent être couvertes par le résident ou l’aide sociale. Enfin, l’APA prend en charge partiellement les services et l’accompagnement liés à la dépendance.

Les conditions pour percevoir les aides

En France, il y a ce qu’on appelle le GIR. Ce dispositif indique le niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée en maison de retraite. À noter qu’il existe six niveaux de GIR. Le plus élevé est le GIR 1, tandis que le plus faible est le GIR 6.

Ceux qui appartiennent au GIR 1 à 4 sont éligibles à l’APA. Pour y avoir droit, il faut être âgé de 60 ans ou plus. Puis, le bénéficiaire doit vivre en France de manière stable, régulière et être en perte d’autonomie.

L’aide sociale à l’hébergement (ASH) couvre les frais d’hébergement en établissement ou chez un accueillant familial. Elle est versée par le département. Pour les toucher, il faut avoir plus de 65 ans, de résider en France de manière stable. Les revenus des bénéficiaires doivent être inférieurs aux frais d’hébergement.