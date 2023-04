Voici les départements français qui ont connu le taux de chômage le plus faible depuis 2019 !

Selon une récente étude menée par l’Insee, voici les différents départements français qui ont vu le taux de chômage réduire considérablement depuis l’année 2019.

Dans une récente allocution, Elisabeth Borne avait fait savoir que le taux de chômage en France a considérablement diminué au cours de ces dernières années. Mais cette situation s’applique-t-elle dans toutes les communes ? Décryptage.

Chômage en France : les dernières statistiques de l’Insee

En l’espace de 10 ans, la France a réussi à stabiliser son taux de chômage. Ce-dernier a été évalué à 7,2% au cours du quatrième trimestre de l’année 2022. Ce qui est faible en comparaison avec les statistiques de 2019, soit avant le début de l’épidémie de Coronavirus. Une nouvelle réjouissante pour les Français. Mais dans la réalité, ce taux de chômage demeure élevé dans certaines régions.

Selon les résultats du dernier communiqué rapporté par l’Insee, seul le département des Yvelines a vu son taux de chômage partir à la hausse depuis 2019. Une augmentation estimée à 0,1 point. En revanche, ce taux a diminué sur le reste du territoire français. L’objectif “plein-emploi” visé par Emmanuel Macron est néanmoins loin d’être acquis pour une trentaine de départements dont le taux de chômage dépasse la moyenne nationale (5%). Parmi eux figurent l’Aisne (+10%) et les Pyrénées-Orientales (+11%).

Voici les départements où le chomage a considérablement diminué depuis 2019

Depuis le début de la crise sanitaire, certains départements français s’en sortent bien mieux que les autres. C’est notamment le cas du Nord dont le taux a baissé de 1,4 point depuis 2019. Il en va de même pour le Pas-de-Calais etde la Seine Maritime (-1,8 point) ainsi que de la Sarthe, de l’Eure-et-Loir et du Morbihan (-1,3 point).

Par ailleurs, les départements d’outre-mer affichent les hausses les plus conséquentes. Toujours selon les résultats des études menées par l’Insee, le taux de chômage a baissé de – 8,8 points en Guyane contre 3 points et 5 points de moins pour la Réunion et la Martinique.