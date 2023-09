Voici les 7 métiers sans diplôme ouverts à tous et bien rémunérés

Dans cet article, on vous révèle 7 métiers sans diplôme qui sont ouverts à tous. De surcroit, ces carrières professionnelles sont bien rémunérées.

Des métiers sans diplôme ouverts à tous et bien rémunérés

Le succès professionnel ne dépend pas exclusivement des diplômes. Dans une société qui valorise souvent les qualifications académiques, il est crucial de rappeler que la réussite peut être atteinte grâce à la créativité, la persévérance et la capacité à saisir les opportunités.

L’éducation formelle est importante. Par ailleurs, elle ne doit pas minimiser les talents naturels, les compétences acquises sur le terrain ou l’esprit entrepreneurial. Ainsi, que l’on opte pour l’artisanat, la création d’entreprise ou une passion professionnelle, la réussite est possible sans nécessairement avoir un diplôme prestigieux.

Cette réalité offre de l’espoir en montrant que diverses voies conduisent à l’épanouissement professionnel. De surcroit, ces métiers montrent qu’il existe des métiers accessibles sans diplômes, offrant des salaires attractifs. La persévérance, la volonté d’apprendre sur le terrain et l’adaptabilité sont souvent les clés du succès dans ces domaines.

Quels sont ces métiers ?

Il est possible de devenir hôtesse ou steward de l’air sans avoir de diplôme universitaire. Le salaire moyen de ce poste se situe entre 1700 et 3000 euros net par mois. De surcroit, ce métier offre également la possibilité de voyager et de découvrir différentes cultures à travers le monde.

Devenir plombier ne nécessite pas nécessairement un CAP ou BEP. En effet, certaines entreprises forment leurs employés directement sur le terrain. Le salaire moyen d’un plombier est d’environ 2400 euros net par mois, mais peut atteindre jusqu’à 5000 euros par mois.

Le métier d’agent de sécurité offre un salaire moyen de 1800 euros net par mois.

Le métier de convoyeur de fonds transporte des valeurs financières importantes. Pour y accéder, il faut présenter un casier judiciaire vierge. La formation se fait généralement sur le terrain. Le salaire d’un débutant est environ 1831 euros nets par mois, sans compter les primes.

Pour devenir serrurier, aucun diplôme n’est nécessaire, bien qu’un CAP en assemblage mécanique ou en serrurerie-métallerie puisse être utile. Les serruriers gagnent en moyenne 2228 euros nets par mois.

Le métier de chauffeur de poids lourd peut être une excellente opportunité pour les passionnés de la route. Certaines entreprises exigent un CAP en transport routier, mais d’autres acceptent simplement un permis C et une FIMO. Le salaire peut atteindre 2200 euros nets par mois, primes incluses.

Exercer le métier d’aide-soignant temporaire peut être gratifiant, même sans diplôme spécifique. En fonction de leurs missions, les aides-soignants temporaires peuvent gagner jusqu’à 3000 euros nets par mois.