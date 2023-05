Les astrologues affirment que les astres ont une influence sur la fortune de chacun. Il semble que certains signes du zodiaque soient considérés comme favorisés pour devenir riches. Qu’en est-il du vôtre ?

Vous ne devinerez jamais les 3 signes astrologiques les plus susceptibles de devenir milliardaires, selon le magazine économique américain Forbes.

Les experts ont entrepris une analyse minutieuse de la date de naissance de chacun des 250 premiers milliardaires répertoriés sur la dernière liste Forbes, afin d’identifier des tendances astrologiques.

Voici les 3 signes astrologiques les plus susceptibles de devenir milliardaires !

À leur grande surprise, certains signes du zodiaque se sont nettement distingués des autres.

1- Signe de la Balance

Connaissez-vous Alice Walton (Walmart), Ralph Lauren, Liliane Bettencourt (L’Oréal) ou encore Stefan Persson (homme d’affaires suédois) ? Tous milliardaires, ces personnes ont un point commun surprenant : elles sont nées entre le 23 septembre et le 22 octobre, ce qui fait d’elles des natifs du signe de la Balance.

D’après l’étude évoquée plus haut, le signe de la Balance est celui qui revient le plus souvent parmi les personnes les plus riches du monde. Et vous, êtes-vous né sous ce signe ?

2- Signe du Poissons

Les astrologues le disent depuis longtemps, les astres ont un impact sur la réussite financière.

Après la Balance, c’est le signe du Poissons qui se positionne comme étant le second signe astrologique ayant le plus de milliardaires parmi ses représentants.

Parmi les plus célèbres figurent Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, Rupert Murdoch, magnat des médias, et Michael Dell, fondateur de Dell Technologies.

Alors si vous êtes Poissons, peut-être devriez-vous vous concentrer sur la création de votre empire financier !

3- Signe du Cancer

En dernière position du classement, on retrouve les natifs du Cancer, qui comptent parmi eux des personnalités comme Elon Musk qui n’est plus à présenter, Sir Richard Branson ou encore Charlene de Carvalho-Heineken.

Si votre signe astrologique ne fait pas partie des trois mentionnés précédemment, cela ne doit en aucun cas vous décourager de poursuivre vos ambitions financières.

La réussite financière peut être très bien atteinte par le travail acharné quelle que soit votre date de naissance. Il faut juste savoir saisir les opportunités.