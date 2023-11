Voici la liste des aides financières accessibles pour les ménages aux revenus modestes

Afin de soutenir les plus modestes, le gouvernement a prévu plusieurs aides financières pour les aider à boucler leur fin du mois. Dans les prochaines lignes, nous allons vous dévoiler la liste de ces soutiens financiers qui sont essentiels pour les bénéficiaires.

Les aides financières pour petits revenus

Certaines catégories de Français ont du mal à subvenir à leur besoin. Selon une récente enquête, un tiers des Français rencontrent des difficultés financières. Dans ce sens, le gouvernement a instauré toute une panoplie d’aide pour les soutenir.

L’une des aides les plus populaires est la prime d’activité. Elle agit comme un complément de revenus pour les plus modestes. Pour y avoir droit, le bénéficiaire doit avoir un statut de salarié. Ensuite, ses revenus ne doivent pas excéder 982,48 euros par mois. Le montant de ce coup de pouce varie en fonction de ressources ainsi que de la composition du foyer.

Les foyers modestes peuvent également compter sur l’Allocation de soutien familial. L’ASF s’adresse surtout aux parents qui élèvent seuls leurs enfants. Le montant mensuel de cette aide est de 116,11 euros. Elle n’est pas soumise à une condition de ressources, et le versement cessera dès que l’enfant atteint 20 ans.

Des aides pour le permis de conduire et les loyers

Le permis de conduire est un document important pour accéder à une activité professionnelle. Par ailleurs, pour l’obtenir, il faut débourser une grosse somme d’argent dont nombreuses personnes ne peuvent s’acquitter. Justement, il y a des solutions à ce problème. À savoir le permis à 1 euro par jour. Les bénéficiaires sont les jeunes, les chômeurs et les apprentis.

Les foyers modestes peuvent également compter sur d’autres aides financières. Les aides pour les logements y font partie. Outre la plus connue qui est l’APL, il y a également le Fonds de solidarité logement. Ils permettent de couvrir un premier loyer, un dépôt de garantie et les dettes de loyer. Par ailleurs, il permet également de couvrir les factures d’énergie et d’accès à internet.

Les aides pour l’éducation et la santé

Parmi les aides financières les plus importantes, il y a également les aides pour les étudiants et les apprenants. Elles ne sont pas soumises à des critères d’âge. Les foyers ayant des faibles revenus peuvent également percevoir des bourses ou encore des aides financières pour le logement étudiant. Sans oublier que les enfants scolarisés ont droit à des coups de pouce pour acheter les fournitures scolaires.

En effet, en dernier, mais qui n’est pas le moindre concerne la santé. Les foyers modestes ont droit à la complémentaire santé solidaire. Par ailleurs, l’État a également déployé des aides pour les personnes en situation de handicap ou celles qui souffrent de maladies chroniques.