Vivre avec 1000 euros par mois, les bonnes astuces d’un retraité vivant seul

Michel, un homme retraité depuis quelques années a dû apprendre à vivre avec 1000 euros par mois. Bien qu’il s’agisse d’une pension modeste, il a quand même réussi à trouver un certain équilibre dans son quotidien. Ainsi, il a tenu à partager ses astuces pour aider ceux en difficulté.

Vivre avec 1000 euros par mois, les astuces d’un retraité vivant seul

Pour les personnes âgées, la vie en France n’est pas des plus faciles, surtout quand elles touchent de petites pensions. Cependant, grâce à un mode de vie minimaliste et quelques bons plans, il est tout à fait possible de s’en sortir. Selon Michel, en premier lieu, il est essentiel de diminuer autant que possible les dépenses fixes. Ce serait d’ailleurs la raison pour laquelle il a choisi de vivre dans un petit appartement dont le loyer est abordable. En outre, il a réduit sa facture d’électricité en faisant attention à ne pas gaspiller de l’énergie. Pour cela, il a pris l’habitude d’éteindre les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés. De même, il a appris à se passer de l’utilisation du chauffage.

Pour ce qui est des courses, le retraité fait très attention à ses achats. D’ailleurs, il privilégie les produits de saison qui sont moins chers et plus écologiques. De même, il choisit des marques de distributeur plutôt que de grandes marques. Cela permet effectivement de réduire considérablement le coût de son panier. De plus, il préfère faire ses courses dans des enseignes discount où les prix sont généralement plus abordables.

Prendre profit des différentes aides

Avec le temps, Michel a appris à tirer profit des différentes aides mises en place pour soutenir les personnes âgées. Il bénéficie par exemple de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire ou CMU-C qui lui permet d’avoir une meilleure prise en charge des dépenses liées à sa santé. Cependant, il est également inscrit au dispositif d’aide alimentaire de sa ville. Cela lui permet de recevoir gratuitement des produits de première nécessité et est donc très pratique pour faire des économies.

Enfin, pour se déplacer, Michel a opté pour des solutions économiques et écologiques. En ce sens, il utilise principalement les transports en commun et pratique la marche ou le vélo. Ainsi, en plus de profiter des tarifs réduits, il faut du sport, ce qui est très bénéfique pour le moral et la santé. Pour combattre la solitude, le retraité participe régulièrement à des activités organisées par sa commune ou des associations locales. Cela peut aussi bien s’agir d’ateliers créatifs que de sorties culturelles. De cette façon, il peut rencontrer d’autres personnes et échanger ses expériences et ses astuces pour bien vivre malgré un budget serré.