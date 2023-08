Vinted, la cible des escrocs, prenez garde à cette nouvelle escroquerie sur la plateforme de vente en ligne

publicité

Depuis plusieurs mois, Vinted devient la cible des escrocs. Ils mettent en place de nombreuses stratégies malveillantes pour escroquer les utilisateurs de cette plateforme. Le nouveau subterfuge concerne un blocage de compte qu’ils font croire que c’est l’œuvre de l’utilisateur. Vigilance est de mise, cette nouvelle arnaque fait de plus en plus de victimes. Voici comment vous protéger.

Vinted, encore la cible des escrocs

Ce n’est pas demain la veille que les escrocs arrêteront. Depuis plusieurs années, ils trouvent de nouveaux moyens pour voler les utilisateurs. Cette fois, la nouvelle escroquerie consiste à faire croire que leur compte est bloqué. Pour commencer, les malfaiteurs envoient un mail qu’une opération atypique a bloqué le compte. Ainsi, pour le débloquer, ils n’ont qu’à cliquer sur le lien qu’ils joignent au mail.

Une fois que la victime fait ce qu’ils disent, il va déboucher sur une autre page qui demande de mettre à jour les informations de paiement. De surcroît, ils proposent leur assistance tout au long du processus.

Par la suite, ils demandent à l’utilisateur de cliquer sur un bouton inclus dans le mail. Ensuite, les utilisateurs sont redirigés vers un site chargé Plesk. Pour ceux qui ne la savent pas, ce site permet de récupérer les informations personnelles. À ce stade, le piège s’est renfermé sur la victime.

Une technique efficace qui faut beaucoup de victimes

Depuis plusieurs années, cette technique d’hameçonnage arrive à tromper plus de monde. C’est une procédure simple, mais très efficace. De surcroît, l’e-mail s’annonce particulièrement convaincant.

En effet, les escrocs ont tout planifié. Ils ont fait attention à ne pas faire des fautes d’orthographe. Puis, ils ont inclus le logo de l’entreprise. Sur ce cas-là, ils signent le mail en ajoutant « l’équipe Vinted » pour tromper la vigilance des victimes.

Cette méthode marche parce que les utilisateurs se précipitent à suivre les démarches que les escrocs demandent. D’ailleurs, ils ne s’en rendent pas compte que la plateforme Vinted est la cible des escrocs.

Par ailleurs, les autorités ont lancé une alerte. Pour ne pas se faire avoir, sachez que les malfaiteurs utilisent le nom de domaine du site frauduleux est singaporefintech.org. En effet, il n’a rien avoir avec le la plateforme de revente de vêtements d’occasion.

La première chose à faire pour ne pas tomber dans cette arnaque Vinted est de ne JAMAIS cliquer sur le bouton « se connecter » si vous recevez ce genre de mail. De plus, il faut se méfier des demandes qui souhaitent la mise à jour des informations de paiements.

Face à ce genre de campagne de phishing, il vaut mieux le signaler aux plateformes pour le signalement des arnaques comme Signal Spam, Pharos et le site internet-signalement.gouv.fr. Ou encore appelé le 33 700.

Il est également recommandé de bloquer l’adresse de l’expéditeur. Par ailleurs, si vous avez renseigné vos coordonnées personnelles et bancaires, veuillez alerter votre banque au plus vite et changer de mot de passe.