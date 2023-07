Vignette électronique : ce qui change pour les automobilistes cet été

Le mois d’aout 2023 signe un grand changement pour les automobilistes avec l’arrivée de la vignette électronique. À noter qu’elle ne va pas changer la version physique. Il agira comme renfort pour permettre aux automobilistes de gérer leur véhicule. Le dispositif est utilisé en Suisse, mais il n’est pas exclu que la France ne soit intéressée par cette vignette électronique.

Suisse : les avantages de la vignette électronique

L’utilisation de la vignette change d’un pays à un autre. La Suisse a choisi de mettre à la disposition des conducteurs une vignette annuelle. Ainsi, ils pourront accéder aux autoroutes. Dans ce sens, pour cette passe, les Suisses doivent débourser 40 francs suisses. Donc, ils peuvent circuler librement sans payer des frais de péages à chaque passage. D’ailleurs, ce dispositif présente de nombreux avantages.

Ce qui est sûr, la vignette électronique permet de simplifier le quotidien des conducteurs. Ceux qui possèdent des véhicules avec des plaques interchangeables sont les plus avantagés. En effet, ils n’ont plus qu’à lier la vignette au numéro de plaque au lieu de coller la vignette physique. À noter que la circulation sur les autoroutes suisses sans vignette est passible d’une amende de 200 francs suisses.

Quid de la France ? Il faut savoir que cette vignette présente un avantage financier par rapport aux frais de péage en France. Cependant, pour mettre en place ce dispositif, plusieurs points sont à revoir. Tout d’abord, sachez que les pays ont des tailles différentes, ce qui influe sur le réseau autoroutier. La Suisse a une superficie de 41 290 km², tandis que la France a une superficie de 549 087 km². Par conséquent, il n’y a pas la même quantité d’autoroutes à entretenir. Donc, le budget ne sera pas le même.

La France pourrait-elle suivre le chemin ?

Pour l’instant, il serait difficile d’installer ce système de vignette électronique en France. De nombreux facteurs entrent en jeu. De plus, les infrastructures et les réglementations des deux pays diffèrent considérablement. En France, le système de péage autoroutier repose sur le principe du paiement à l’usage.

Cependant, la vignette électronique serait intéressante pour les vignettes Crit’Air en France. Actuellement, il y a des débats sur l’introduction d’un contrôle technique des véhicules dans les Zones à Faible Émission. Toutefois, le manque d’infrastructure et de personnel pourraient être un frein à ce projet. Par ailleurs, la version électronique de la vignette Crit’Air pourrait être une alternative envisageable.

Ainsi, cela permet une gestion plus pratique du système de vignettes. De plus, la vérification de la conformité des véhicules sera plus facile. En associant la vignette électronique à la plaque d’immatriculation, les autorités pourraient consulter rapidement leur base de données. pour vérifier l’accès du véhicule à certaines zones. Cela faciliterait également la mise à jour en ligne des informations liées à la vignette.