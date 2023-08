Vignette Crit’Air : le montant de l’amende si vous ne roulez pas avec cette vignette obligatoire

publicité

La vignette Crit’Air est obligatoire en France depuis 2016. Elle classe les véhicules selon leurs émissions polluantes. L’absence de cette vignette peut entraîner une sanction pécuniaire.

Qu’est-ce que la vignette Crit’Air ?

En 2016, le gouvernement français a introduit la vignette Crit’Air. Elle varie en fonction du type de véhicule, de l’année d’immatriculation et des émissions de gaz polluants. Il existe six catégories de vignettes. Les Crit’Air 1 à 5, colorés, indiquent le niveau de pollution du véhicule.

En général, les voitures électriques, hybrides et à faibles émissions obtiennent généralement une classification en Crit’Air 1 ou 2. Par contre, les modèles plus anciens peuvent obtenir des classifications plus élevées. Habituellement, Ils obtiennent une classification en 4 ou 5. L’utilisation des vignettes peut varier selon les réglementations locales et les mesures prises en cas de pic de pollution.

Les zones restreintes de circulation peuvent être réservées à des véhicules portant certaines vignettes. En revanche, les véhicules avec des classifications plus élevées peuvent être limités ou interdits dans ces zones.

Une amende en cas d’absence de la vignette

En France, les zones à faibles émissions se divisent en deux catégories. Il y a les territoires ZFE et les zones de vigilance. Les territoires ZFE comprennent des métropoles où les seuils de qualité de l’air sont dépassés. Ces règles sont applicables par exemple à Paris, Lyon, Aix-Marseille, Strasbourg et Rouen.

Les zones de vigilance regroupent des métropoles respectant les seuils et pouvant éviter des restrictions pour les véhicules non classés (antérieurs à 1996) dès janvier 2025.

Pour obtenir la vignette Crit’Air, il faut visiter le site gouvernemental www.certificat-air.gouv.fr. Puis, remplir les informations concernant le véhicule. Le paiement de 3,72 euros débloque un certificat provisoire valable lors des contrôles.

Depuis 2017, le gouvernement a décidé que la vignette Crit’Air est obligatoire. Toutes les voitures doivent posséder sous peine d’amendes. En effet, elle s’élève à 68 euros pour les voitures et 135 euros pour les poids lourds. Les contraventions peuvent aussi résulter de l’absence ou de l’endommagement de la vignette. D’ailleurs, les autorités peuvent vérifier la validité de la vignette par des contrôles physiques ou à distance.