Véritable date d’application de la déconjugalisation de l’AAH enfin dévoilée par la CAF

Récemment, la véritable date d’application de la déconjugalisation de l’AAH a enfin été dévoilée. Apparemment, la CAF va apporter un changement de taille qui va causer de nombreux changements. Il s’agit d’une aide unique qui va bientôt être mise en place.

Une aide nécessaire pour l’AAH

Depuis de nombreuses années, la CAF propose différentes aides. Ces dernières permettent à de nombreuses personnes de souffler un certain laps de temps et de mieux vivre. Elles sont surtout destinées à ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts et concernent de nombreuses personnes en France. En outre, cette aide concerne de nombreux domaines et peut parfois changer beaucoup de choses.

Parmi les aides les plus répandues, on peut compter la prime d’activité, la RSA ou encore l’AAH. Ce sont autant d’aides variées, qui mettent en jeu divers éléments spécifiques. En ce qui concerne l’AAH en particulier, il va connaître un certain changement majeur. En effet, pour pouvoir soulager certaines personnes se trouvant face à quelques difficultés spécifiques, la CAF a récemment annoncé la déconjugalisation. Or, cette décision sera très bénéfique pour certaines personnes.

Bientôt, l’aide de la CAF destinée à l’AAH va se voir déterminée en fonction de la situation de la personne handicapée. En ce sens, les revenus du conjoint n’entreront plus dans le calcul de cette subvention. Avec ce changement, plus de personnes pourront profiter de cette aide. De plus, pour les personnes bénéficiaires de la CAF, cela va renforcer leur autonomie financière.

Toutefois, il faut souligner que ce changement apporte quelques questionnements. En effet, certaines personnes pensent que cela va permettre de mieux disperser les dépenses vu que si son revenu augmente, cette aide de la CAF va coûter plus cher au gouvernement. Pour certains, le mode de calcul actuel du montant de l’AAH serait une forme de discrimination car d’autres prestations comme le RSA se basent sur des revenus individuels. Ainsi, il reste à savoir quels sont les réels impacts de ce changement majeur. Certains affirment même que cela pourrait devenir un frein.