Vacances infernales en Grèce, le cauchemar de tous les touristes

Ce couple passe des vacances infernales en Grèce et ont décidé de partager leur triste expérience sur les réseaux sociaux. Les vacances se passent rarement comme on les prévoit, parfois mieux, parfois moins bien. Mais ce que ce couple de touristes a vécu, fait bien partie des pires expériences que l’on peut vivre en vacances.

Vacances infernales en Grèce

Ce couple italien a décidé d’opter pour Mykonos pour passer quelques jours de vacances. Après tout, l’île est devenue l’une des destinations phares et des plus appréciées par les touristes. L’île toute en blanc avec ses portes et fenêtres bleues fait l’unanimité, c’est un paradis ! Tout le monde fond pour les photos incroyables postées ici et là, et les avis sur internet suggèrent d’y faire un tour.

Soit, ce couple italien prend la décision d’y jeter leur dévolu et de passer quelques jours là-bas. Jusque-là tout se passe bien, le temps est magnifique, la mer est d’un bleu à vous briser le cœur, bref, le paysage est tout simplement merveilleux. A l’heure du déjeuner, le couple entre dans un restaurant sans connaître les avis sur ce dernier et vont passer un terrible moment.

Le cauchemar de tous les touristes

DK Oyster est en apparence comme tous les autres restaurants à Mykonos. Un cadre somptueux avec un local soigné, nos deux touristes ne résistent pas et y entrent. Ils prennent place et reçoivent la carte où aucun prix n’est affiché. Peu soucieux, le couple passe commande, sans penser faire des folies.

Ils commandent trois jus d’orange ainsi qu’un Aperol Spritz. En guise de plat, ils optent pour une portion moyenne de calmar et de crevettes. Ils déjeunent tranquillement, et décident de lever l’ancre. Quelle fut leur surprise quand on leur a facturé 711 euros pour ce déjeuner. Un choc pour ce couple, qui a payé mais a juré de ne plus y revenir.

Un avis médiocre sur TripAdvisor

Si vous souhaitez passer des vacances à l’étranger, il vaut mieux s’informer au mieux sur les hôtels et les restaurants. C’était l’erreur monumentale de ce couple, alors que le DK Oyster ne manquait d’essuyer les avis négatifs sur les sites comparatifs comme TripAdvisor.

Certains qualifient même le restaurant d’arnaque, et après cette expérience, nos deux italiens sont de cet avis. En moins de 1 000 euros en un seul repas tout de même, si ça ne ruine pas les vacances, ça fauche au moins une partie des économies !