Vacances d’été 2023 : n’optez sutout pas pour cette destination française !

Si vous prévoyez de partir en vacances cet été, n’optez surtout pas pour cette destination française. Un expert nous explique pourquoi dans les prochaines lignes !

Une récente analyse a permis de dressé un classement des pires destinations de vacances en France cet été. Tour d’horizon.

Les experts déconseillent vivement ces destinations de vacances !

Selon nos confrères de Grazia, une dizaine de destinations devrait être bannie de la liste des vacanciers cet été. C’est notamment le cas du lac Tahoe qui se situe aux Etats-Unis ou encore la côte amalfitaine dans le pays spécialiste de la pizza. De même, les guides touristiques déconseillent Amsterdam et Thaïlande. Mais qu’en est-il des destinations françaises ?

Toujours selon la même source, il est préférable d’éviter de séjourner dans l’Etretat qui figure pourtant parmi les destinations les plus prisées de l’Hexagone. Un site apprécié pour ses falaises et son village faisant l’objet de nombreuses attractions. Si ces destinations sont pointées du doigt, c’est surtout à cause des effets négatifs du tourisme de masse. A cela s’ajoute un fléau naturel pouvant être dangereux pour les touristes.

L’Etretat sévèrement impacté par le tourisme de masse

Selon le guide touristique : “L’érosion du littoral est dû à une perturbation climatique. En effet, les ouragans violents ont provoqué de sérieux dégâts sur les plages. L’Hexagone doit aujourd’hui composé avec une érosion spectaculaire du littoral. Raison pour laquelle il convient de redoubler de vigilance, surtout pour les vacanciers”.

Notons que l’Etretat est un village normand sérieusement impacté par le tourisme de masse. C’est d’ailleurs pour cette raison que la municipalité a dû fermer sa station d’épuration pour un entretien massif l’année dernière. De plus, les infrastructures sur place ne permettent plus d’accueillir le nombre de visiteurs de plus en plus croissant. L’afflux des touristes augmente également les risques de glissements de terrain. Comme quoi, le “sur-tourisme” représente une réelle menace pour ce site touristique. Par conséquent, évitez de choisir l’Etretat cette année si vous allez partir en vacances, seul, entre amis ou en famille !