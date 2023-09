Utilisation de WonsultingAI, rechercher un emploi vous sera plus simple avec cette IA

Aujourd’hui, l’utilisation de WonsultingAI simplifie la recherche de travail pour de nombreuses personnes. En effet, cette Intelligence Artificielle est un nouvel allié qui facilite chaque étape de la création du CV, à l’envoi de candidatures aux recruteurs. Ainsi, cette IA révolutionnaire peut vous épauler dans votre quête professionnelle.

Utilisation de WonsultingAI, votre CV et Lettre de Motivation seront simplifiés

Actuellement, rechercher un emploi ne nécessite plus des marches compliquées à engager mais au contraire est très facile. En effet, la première étape cruciale de votre quête de poste, la création du CV, devient un jeu d’enfant avec WonsultingAI. Avec ce dernier, il n’y aura plus besoin de passer des heures à réfléchir. Il vous suffira de résumer chaque expérience en une phrase. L’IA génère ensuite gratuitement trois points détaillés et chiffrés pour chaque compétence, une recommandation fréquente des experts en CV. En outre, vous pouvez les personnaliser à votre convenance.

Pour la lettre de motivation, où il faut séduire le recruteur en un clin d’œil et WonsultingAI propose également plusieurs options pratiques. Vous pouvez lui demander de s’appuyer sur le CV que vous venez d’établir. Par ailleurs, elle peut également utiliser un CV que vous avez préalablement créé et téléchargé sur la plateforme. Un troisième choix, moins recommandé, consiste à remplir un formulaire avec le poste visé, vos expériences passées, les entreprises ciblées et vos compétences.

L’envoi de votre candidature sera automatique avec cette IA

WonsultingAI va au-delà de la création de CV et de lettres de motivation. Pour seulement 19,99 dollars par mois, cette IA peut même postuler en votre nom. Il vous suffit de définir vos critères de recherche, notamment le poste que vous visez. En ce sens, vous pouvez mettre ainsi votre lieu de résidence, votre niveau d’expérience et la possibilité de travailler à distance. De ce fait, elle établira un tableau de bord qui répertorie les offres correspondantes. Donc, vous n’aurez plus qu’à sélectionner celles qui vous intéressent.

D’un autre côté, WonsultingAI peut de même contacter en votre nom des recruteurs et des professionnels de votre secteur sur LinkedIn. En effet, l’envoi s’effectue toujours que vous soyez adepte des candidatures spontanées ou que vous privilégiiez le réseautage. La seule limitation actuelle de cette IA est qu’elle est disponible uniquement en anglais, pour le moment. Toutefois, il est en général possible de profiter pleinement de cette dernière en attendant la version française.