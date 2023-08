Récemment, un rappel sur des steaks hachés de la marque Charal a été effectué suite à une suspicion de contamination. Pourtant, ce produit se trouve dans divers supermarchés, ce qui suscite une véritable préoccupation. De ce fait, elle devrait être retirée le plus rapidement possible de tous les rayons.

Urgent, rappel sur les steaks hachés Charal en raison d’une contamination bactérienne

Le mardi 22 août, le site gouvernemental RappelConso a mis les consommateurs en garde sur les steaks hachés Charal. En effet, ces derniers pourraient bien être contaminés par la bactérie E.Coli. En ce sens, ils doivent être rapidement retirés des rayons de supermarchés. D’ailleurs, tous les supermarchés qui ont vendu ce produit doivent prendre les dispositions nécessaires pour protéger les consommateurs.

Les produits concernés par ce rappel sont le steak haché hebdopack 5 % 130 g X 1, le steak haché hebdopack 5 % 130 g X 2 et il existe le steak haché sous atm 5 % 100 g X 6. Ils ont comme référence GTIN : 3 181 232 220 071 ; lot : 71 502 305 ; DLC : 14/08/2023, GTIN : 3 181 232 220 286 ; lot : 71 502 305 ; DLC : 14/08/2023, GTIN : 3 181 232 120 128 ; lot : 71 502 305 ; DLC : 09/08/2023 et GTIN : 3 181 232 120 128 ; lot : 71 502 305 ; DLC : 08/08/2023.

Précautions à prendre en cas de consommation du produit contaminé

En ce moment, ces steaks hachés sont vendus dans plusieurs enseignes, notamment Auchan, Carrefour, Leclerc, et d’autres. Il faut donc être très prudent en faisant les courses et bien vérifier les achats et leur référence. En effet, la bactérie E.Coli peut entraîner des symptômes tels que des diarrhées sanglantes ou encore douleurs abdominales et des vomissements. Le pire est que ces conséquences peuvent mener à des complications rénales chez les enfants. Cependant, il est inutile de s’inquiéter ou d’appeler un docteur s’il ne présente aucun signe 10 jours après la consommation.

En revanche, il est vraiment crucial de consulter un médecin dans le cas contraire. D’un autre côté, il est recommandé de ne plus en manger et même de détruire le produit en question. Toutefois, si vous détestez le gaspillage, vous pouvez les cuire à cœur pour éliminer la contamination. Cette méthode consiste à enlever la couleur rosée en le cuisant dans une température de 70 °C . Par ailleurs, il existe une procédure de remboursement disponible en contactant le 0800 19 00 36 jusqu’au 5 septembre.