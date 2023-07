Une prime de 6 000 euros pour l’acquisition d’une moto neuve, découvrez les conditions à respecter pour la percevoir

publicité

Qui pourrait toucher cette nouvelle prime de 6 000 euros pour acquérir une moto neuve ? La réponse ainsi que les détails absolument à savoir concernant cette aide dans quelques lignes ci-dessous.

Le contrôle technique des motos et scooters instauré

publicité

Avec le contrôle technique, les Français ne savent plus où se donner la tête. En effet, la décision de l’instaurer a fait de vas et viens. Alors que le gouvernement a indiqué la mise en place d’un contrôle technique des motos et scooters, les motards se sont opposés. Après de nombreuses négociations, l’État a fini par désister.

Par ailleurs, en décembre dernier, le gouvernement est revenu sur sa décision. À la suite du Conseil d’État, il est de nouveau instauré. Dans ce sens, les deux roues doivent suivre cette nouvelle règle à partir de 2024.

En effet, le gouvernement incite les motards à opter pour des motos électriques ou à faible émission en mettant en place une prime à la conversion de 6000 euros. Cette mesure vise à encourager le renouvellement des motos plus polluantes par des modèles plus écologiques.

publicité

Une prime de 6 000 euros pour l’acquisition d’une moto neuve

Le contrôle technique moto entrera en vigueur en France en 2024. Cette mesure vise à assurer la sécurité et le bon état de fonctionnement des motos. Malgré ces oppositions, le gouvernement maintient son intention de le mettre en place.

Par ailleurs, derrière, il prévoit de mettre en place une nouvelle mesure permettant d’atténuer les tensions. Durant sa prise de parole, le ministre des Transports Clément Beaune a fait part d’une nouvelle intéressante.

publicité

Il s’agit d’une prime à la conversion pour les deux roues électriques. Si cette prime est de 1100 euros pour l’instant, il pourrait atteindre les 6 000 euros prochainement. Par ailleurs, pour y avoir droit, il existe des conditions à respecter.

Les conditions pour prétendre à cette prime

Pour cette prime de 6 000 euros pour l’acquisition d’une moto neuve, il faut répondre à ces trois critères. Premièrement, son montant doit correspondre à 40 % du prix total de la moto. Ensuite, les ménages modestes sont les principaux bénéficiaires. C’est-à-dire, ceux qui gagnent annuellement moins de 14 089 euros. Enfin, la moto doit avoir une puissance de plus de 11 kilowatts.

À noter que la mise en place de cette nouvelle mesure se fera en même temps que le contrôle technique deux roues obligatoires. Pour information, le coût moyen du contrôle sera de 50 euros. Il se fait tous les 5 ans et puis tous les 3 ans. Pour l’heure, les modalités et conditions d’accès ne sont pas encore divulguées.