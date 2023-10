Une nouvelle prime pour tous les Français, comment faire partie des 6 millions de français éligibles ?

En cette fin d’année, le gouvernement prévoit de verser une nouvelle prime pour tous les Français. Son montant varie en fonction du salaire net des bénéficiaires. Mais comment être éligibles à ce coup de pouce de l’État ? Toutes les conditions dans les prochaines lignes.

Une prime pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux

Cette bonne nouvelle concerne précisément les agents hospitaliers. En effet, L’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, hôpitaux publics parisiens) va offrir des primes aux soignants. Par ailleurs, ils vont devoir faire des concessions. Pour toucher cette aide, ils ne devront pas prendre les vacances et être présents pendant les Jeux olympiques de Paris. D’ailleurs, selon la révélation de la porte-parole de l’AP-HP, ils vont renforcer l’équipe d’une soixantaine de services au cours de cet évènement sportif. Inutile de rappeler qu’il faut rajouter plus d’effectifs afin d’assurer les JO.

Cette prime peut atteindre 2 500 euros pour les médecins. Puis de 1 200 euros pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A. Ensuite, la nouvelle prime sera de 1 000 euros pour les catégories B. Enfin, les catégories C peuvent toucher 800 euros.

Une nouvelle prime de la part de l’État

Pour la mise en place de cette nouvelle prime, l’AP-HP demande aux soignants de communiquer leur décision avant la fin du mois de novembre. En effet, pour assurer le côté médical durant Les JO, il faut disposer de plus de 750 professionnels médicaux et paramédicaux.

Mais là encore, il va y avoir une autre prime. En raison de la crise économique qui sévit la France actuellement, le gouvernement prévoit de mettre en place un nouveau coup de pouce financier.

Selon les dernières nouvelles, près de 6 millions de Français seront concernés. Cette aide de l’État vise surtout à soutenir les Français face à l’inflation. Il s’agit en fait de la prime de pouvoir d’achat. Par ailleurs, le versement se fera par virement bancaire.

Tout savoir sur cette aide

Les bénéficiaires éligibles sont libres de choisir comment ils veulent dépenser cette nouvelle prime. Par ailleurs, elle n’est pas offerte à tout le monde. Selon la précision dans un décret, les bénéficiaires sont les professeurs et enseignants en maternelle, primaire, collège, lycée, agrégés dans le public.

Parmi les éligibles, il y a également les AESH, des agents travaillant dans les préfectures, ministères, prisons et tout le personnel employé dans des hôpitaux publics. Les militaires peuvent également y avoir droit.

En ce qui concerne le montant, il va dépendre du niveau de salaires. Pour un salaire inférieur à 1 541 euros, la nouvelle prime va s’élever à 800 euros. Pour des revenus entre 1 541 euros et 1 779 euros, l’ayant droit percevra 700 euros. Par ailleurs, un salarié qui touche entre 1779 euros et 1902 euros, la prime qui lui sera octroyée est de 600 euros. L’aide sera de 500 euros pour un salaire compris entre 1 902 euros et 2 012 euros.

Pour un salaire entre 2012 euros et 2 107 euros, le montant de la nouvelle prime est de 400 euros. Enfin, il est de 350 euros pour un salaire compris entre 2 107 euros et 2 195 euros.