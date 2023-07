Une machine à glaçons rapide de chez Lidl, cet été va être très rafraichissante

Avec la chaleur estivale, Lidl vient à notre rescousse avec une machine à glaçons rapide et très pratique. En effet, cette dernière vous permet de profiter rapidement de cubes de glace pour vos boissons rafraîchissantes. De plus, elle est facile à utiliser.

Les bons plans estivaux de Lidl pour économiser

Lidl propose toujours de nombreux bons plans pour optimiser le quotidien sans se ruiner. Ainsi, il faut bien profiter de bonnes affaires pour vous et vos animaux de compagnie pendant les soldes. En effet, le magasin Allemand offre des références pratiques pour emmener son chien en balade . Parmi eux, on peut compter les laisses et les housses protectrices pour la voiture.

Par ailleurs, il est conseillé de protéger son compagnon à quatre pattes de la chaleur. En ce sens, il existe un gilet rafraîchissant spécialement conçu pour les animaux. Pour l’emploi du gilet en question, il suffit juste de le mouiller à l’eau froide. Ainsi, nos petites boules de poils peuvent passer l’été sans souffrir de la hausse de température et être à leur aise. Par contre, pour vous rafraîchir, Lidl propose des offres multiples. Ces derniers comprennent un climatiseur performant pour des pièces jusqu’à 25 m² à un prix très compétitif et une machine à glaçon rapide et pratique.

Une machine à glaçons rapide de chez Lidl, un indispensable pour cette saison

Parmi les offres de Lidl, il y a la machine à glaçons Salco d’une capacité de 2,2 litres. L’avantage de cette machine est sa vitesse. En effet, elle fabrique rapidement des cubes de glace, vous permettant de vous rafraîchir à tout moment. Ainsi, elle deviendra votre alliée pour les apéritifs et les repas. Avec une production allant jusqu’à 9 glaçons en seulement 8 minutes avec sa puissance de 100 W, cet appareil peut même surpasser certains congélateurs du marché.

De plus, les clients qui l’ont déjà testée sont ravis de son fonctionnement et de sa finition. En 24h, elle peut produire jusqu’à 10 à 12 kg de glaçon. Grâce à cette machine, vous ne manquerez jamais de glace lors de vos soirées, repas en famille ou barbecues. Cette machine à glaçons est une opportunité à saisir chez Lidl car elle est actuellement proposée à un prix très abordable de 129 €.