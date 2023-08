Une gaffe dans les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann commet une faute, les fans en colère

publicité

Une fois de plus, il y a eu cette gaffe dans les 12 coups de midi qui a de nouveau fait beaucoup de bruit. Jean-Luc Reichmann a subi la colère des adeptes de son émission télévisée, il y a quelques jours. Les internautes étaient énervés contre ce dernier à cause d’un malheureux spoil qui a gâché tout leur plaisir.

Jean-Luc Reichmann commet une faute

Il fait partie des animateurs favoris des Français avec Stéphane Plaza et Nagui. Une personnalité chaleureuse, gentille et drôle, qui anime une émission divertissante et culturelle. Depuis 2010, les 12 coups de midi fait un énorme carton sur la chaîne TF1. Toute une floppée de personnalités marquantes y ont fait un tour. On y a découvert de véritables graines de génie et en même temps passé un moment agréable avec eux.

Tout ça, sous la supervision du parrain de l’émission, Jean-Luc Reichmann et de son acolyte Zette. En général, Jean-Luc Reichmann ne se fait pas sermonner par ses fans. Bien sûr, il lui arrive de faire quelques boutades et petites gaffes sans grandes conséquences. Mais cette fois, quelques fans de l’émission se sont réellement emportés contre lui.

Une gaffe dans les 12 coups de midi

On se rappelle du grand débat autour de l’émission comme quoi elle était truquée et que le jeu était déjà écrit d’avance. Une histoire sans suite, mais qui suscite tout de même encore quelques interrogations. Les internautes se sentent également plus libres de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi les avis fusent, et les critiques se font très fréquentes.

Mais cette fois, il faut admettre que c’est Jean-Luc Reichmann qui a fait une bourde. Il avait révélé par inadvertance sur un de ses réseaux sociaux que Bernadette allait être éliminée. Dans la foulée, il avait également révélé que Christian allait prendre sa place. De quoi gâcher le plaisir des téléspectateurs. Ces derniers ne sont pas restés les bras croisés et s’en sont pris à l’animateur.

Une rafale de mécontentement sur les réseaux sociaux

Soyons honnêtes, le suspens fait partie du jeu. Surtout lorsque l’on soutient un candidat en particulier, le plaisir est dans la découverte.

Il nous est difficile d’accepter que quelqu’un gâche ce plaisir. C’est ce qui s’est produit avec les fans des 12 coups de midi et Jean-Luc Reichmann. L’incident a eu lieu le 24 août, et jusqu’à aujourd’hui, certains fans ruminent encore leur colère.