Une fonctionnalité inédite de WhatsApp qui va en ravir les utilisateurs

publicité

Récemment, WhatsApp a annoncé l’arrivée d’une fonctionnalité inédite qui pourrait ravir ses utilisateurs. Au fil du temps, l’application de messagerie instantanée ne cesse d’enrichir ses options pour faciliter la vie de ses adeptes. D’ailleurs, ces derniers temps, après une période assez difficile, elle commence à regagner de la popularité.

Une fonctionnalité inédite de WhatsApp, l’expansion continue

publicité

WhatsApp, filiale de Meta, est devenue l’une des applications les plus utilisées par les mobinautes. Au fil du temps, cette application de messagerie instantanée n’a cessé de s’améliorer. Aujourd’hui, elle offre de nombreuses options pour faciliter son utilisation dans divers domaines. D’ailleurs, par rapport aux autres applications, WhatsApp s’est imposé comme un moyen de dévoiler des services et de communiquer facilement avec les clients ou les proches. Jusqu’à présent, les responsables de l’application continuent de surprendre avec de nouvelles fonctionnalités. En effet, ils ne cessent d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

Parmi les améliorations récentes, il y a eu la possibilité de consulter les messages supprimés et de créer des stories. En effet, cela a renforcé la qualité de l’expérience utilisateur. De plus, WhatsApp a toujours accordé une attention particulière à la protection des données de ses utilisateurs. Ainsi, ils n’ont rien à craindre à cet égard. Avec cette nouvelle fonctionnalité à venir, l’expérience d’utilisation de WhatsApp pourrait devenir encore plus intéressante.

L’arrivée des chaînes d’actualité sur WhatsApp

WhatsApp a récemment annoncé une nouveauté surprenante qui est l’introduction de chaînes d’actualité au sein de l’application. Cette fonctionnalité inattendue devrait aider de nombreux utilisateurs à trouver les informations dont ils ont besoin. Concrètement, les chaînes d’actualité auront leur propre onglet distinct. Pour être plus précis, cela ne se mélangera pas avec les groupes ou les messages personnels. Il faut savoir que ces chaînes fourniront des mises à jour sur les dernières actualités des entreprises et autres entités importantes. Des acteurs mondiaux tels que l’OMS et le FC Barcelone ont déjà exprimé leur intérêt. D’ailleurs, ils ont ont établi un partenariat avec WhatsApp. Cependant, il convient de noter que les utilisateurs ne pourront pas répondre aux actualités diffusées sur les chaînes. D’autant plus que les diffuseurs ne pourront pas ajouter d’utilisateurs via leur chaîne sur WhatsApp.

publicité

En outre, comme WhatsApp prend toujours le temps de développer ses nouvelles fonctionnalités, cette option ne fait pas exception à la règle. Pour l’instant, seuls les utilisateurs en Colombie et à Singapour peuvent en bénéficier. Toutefois, elle pourra s’étendre à d’autres pays si elle rencontre le succès escompté. Les utilisateurs français devront donc faire preuve de patience avant de pouvoir en profiter.