une-amende-de-375-euros-et-un-retrait-de-6-points-sur-certaines-infractions

Actuellement, il existe une infraction de la route qui peut entraîner une amende de 375 euros et un retrait de 6 points. En effet, la conduite sur la voie publique est régie par des règles strictes. Chaque usager se doit donc de les respecter à la lettre.

Violation du code de la route pouvant entraîner une amende de 375 euros et un retrait de 6 points

L’une des infractions pouvant conduire à un retrait de 6 points sur le permis de conduire et à une amande pouvant aller jusqu’à 375 euros est le non-respect du droit de passage des piétons. En effet, selon l’article R415-11 du code de la route, tout conducteur se doit de céder le passage à un ou plusieurs piétons s’engageant à traverser la chaussée. De plus, les conducteurs reconnus coupables de cette infraction peuvent faire face à une interdiction de conduire. D’ailleurs, cette interdiction peut aller jusqu’à trois ans.

Ainsi, le non-respect du passage piéton est une infraction grave. Etant considérés comme vulnérables face aux véhicules circulant sur la voie publique, les piétons ont plusieurs droits qu’il ne faut surtout pas négliger.

Autres infractions à éviter pour ne pas perdre des points

Outre l’infraction liée aux passages-piéton, il existe d’autres infractions qui peuvent entraîner le retrait de 6 points sur le permis de conduire. C’est notamment le cas si le conducteur néglige un feu rouge. Il en est de même pour la conduite sans carte grise qui en plus du retrait des points peut entraîner une amende de 135 euros. Enfin, le fait de conduire avec des plaques d’immatriculation illisibles ou mal apposées est aussi un délit grave. D’ailleurs, dans ce cas de figure, le véhicule peut même être immobilisé.

Pour éviter le retrait des points sur le permis, il faudrait opter pour une conduite responsable et respectueuse du Code de la route. En outre, chaque conducteur se doit d’être conscient de ses responsabilités, non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle des autres usagers de la route. Il est également essentiel de toujours avoir les documents requis avant de conduire. Enfin, à part les sanctions, il faut surtout contribuer à la création d’un environnement routier sûr et sécurisé pour tous.