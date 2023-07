Une amende de 200 à 36 000 euros pour les touristes : le non-respect de ces règles peut vous coûter très cher dans ce pays

Avis aux vacanciers qui prévoient de visiter ou de passer leurs vacances dans de ce pays. Une amende de 200 à 36 000 euros pour les touristes qui ne respectent pas cette règle.

Attention aux règles dans ce pays

En cette période de vacances, de nombreuses familles prévoient de partir et de profiter des journées ensoleillées pour visiter d’un autre pays. D’ailleurs, les statistiques démontrent que beaucoup plus de personnes préfèrent passer du bon temps à la plage et des sables fins.

En été, les destinations côtières sont très populaires parmi les vacanciers. Cependant, certains d’entre eux ont tendance à se comporter de manière irresponsable et oublient qu’il y a des règles à respecter, même pendant les vacances.

Certaines municipalités prennent des mesures plus strictes pour protéger leurs lieux et leurs habitants. En Europe, les règles sont généralement similaires. Cependant, cette année, le Portugal a renforcé ses règles pour protéger ses plages. Le pays cherche à préserver leur aspect naturel, leur tranquillité et leur calme. Ainsi, certaines pratiques courantes, comme l’utilisation d’une enceinte Bluetooth pour diffuser de la musique sur la plage, sont désormais interdites.

Une amende de 200 à 36 000 euros pour les touristes

Au Portugal, mettre de la musique sur la plage peut entraîner une amende de 200 à 4000 euros. De surcroît, si plusieurs personnes sont impliquées, le montant peut s’élever de 2000 à 36 000 euros.

Ensuite, il n’est pas autorisé de jouer à des jeux de ballon dans les zones de baignade. C’est également le cas pour la pratique des loisirs aquatiques motorisés ou non. Heureusement, certaines zones sont prévues pour ces activités. En cas de non-respect de ces règles, le touriste risque une amende de 30 à 100 euros.

Le pays interdit également de jouer au ballon entre les serviettes et de poser les serviettes n’importe où. De plus, il est interdit de s’installer près des bords de falaises, même si la vue est tentante.

Pour les aventuriers qui souhaitent passer la nuit à la belle étoile, les campements et les feux sur la plage sont interdits au Portugal. Il est autorisé de fumer sur la plage, mais comme en France, il est essentiel de ramasser ses mégots et tout autre déchet pour préserver la propreté de la plage.

Le ramassage des coquillages et des galets est interdit pour protéger la biodiversité marine de la région. Il semble que ces éléments sont importants pour l’écosystème.