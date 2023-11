Une altercation chez Lidl, une cliente explose de colère et la situation s’est dégénérée

Lidl fait partie des supermarchés préférés des consommateurs français, car il offre des produits de qualités à prix très attractif. Malencontreusement, tout ne s’est pas bien passé pour l’enseigne allemande ces derniers temps. Dernièrement, une altercation s’est produite entre les salariés du distributeur avec l’un de ses clients.

Lidl ne fait pas toujours l’unanimité

Lidl fait partie des grandes enseignes qui savent répondre aux besoins de ses consommateurs. Elle leur propose des produits de qualité à prix imbattables. L’enseigne allemande met à la disposition de sa clientèle des produits variés de tous les secteurs d’activités. Chez le distributeur de grande marque, tous les clients sont satisfaits du petit aux plus grands, homme et femme. De plus, on peut trouver divers articles tels que des produits alimentaires, des produits cosmétiques pour les soins du visage. Sans oublier les appareils électroménagers.

Toutefois, dans l’un des établissements de Lidl situé en Belgique une altercation s’est produite. Il y a quelques jours l’une de ses clientes fidèles a eu des soucis avec les salariés de l’enseigne. En effet, lors de ses achats la dame s’est arrêtée pour acheter un paquet de farine. Cette dernière a aperçu que l’emballage du produit était colorié avec des couleurs bleu et blanc. Les deux tons qui selon la personne relataient le drapeau d’Israël. La femme a donc dénoncé l’enseigne allemande d’être complice des crimes atroces commis par les Israéliens.

Une altercation chez Lidl

Très indignée, la cliente de Lidl s’en est prise aux caissiers du supermarché. Suite à l’excès de colère de la dame, les salariés de l’enseigne n’ont pas réussi à la calmer. De plus, elle n’a rien voulu entendre et a même hurlé aux vendeurs de Lidl qu’elle souhaite qu’on lui rende son argent. Pendant cet instant, certains des clients du supermarché ont pris en vidéos toute la scène. Depuis, les vidéos sont devenues virales et ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Face à cette situation embarrassante, le responsable de Lidl Belgique a décidé de prendre des mesures particulières. Entre autres, pour apaiser les tensions, la porte-parole de l’enseigne a déclaré que l’emballage ne faisait pas référence à l’origine du conflit. Par ailleurs, le malentendu a suscité le regard et l’attention des nombreux internautes. Mais Lidl a su réagir grâce à son professionnalisme.