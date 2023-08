Un ventilateur exceptionnel de chez Lidl, le remède anti-canicule pour cet été

L’été bat son plein et heureusement, Lidl a la solution idéale pour se rafraîchir avec un ventilateur exceptionnel. En effet, ce dernier est très performant et est également proposé à un prix très alléchant. Il vous permettra de passer des nuits agréables sans souffrir de la chaleur.

Un été radieux avec Lidl

Lidl s’engage à rendre votre été parfait jusqu’à la rentrée en proposant une multitude d’offres alléchantes. En effet, le discounter sait comment préserver le pouvoir d’achat avec des petits prix imbattables. En cette période de grandes vacances, il ne faudrait pas manquer ses offres et ses nouveautés. Ainsi, pour un été frais et sans souci, Lidl peut vous être d’une grande aide.

Parmi les offres incontournables, il y a le fauteuil de jardin polyvalent qui se démarque. Celui-ci s’adapte aux envies de tous et trouve aisément sa place sur un balcon, une terrasse ou dans le jardin car il est transformable et très pratique. Pour les amateurs de grillades, Lidl propose également un barbecue électrique qui peut être utilisé à l’intérieur de la maison. En effet, il n’engendre aucune fumée gênante et ne présente aucun risque. Ainsi, vous pourrez savourer de délicieuses grillades même si vous n’avez pas d’espace extérieur.

Un ventilateur exceptionnel chez Lidl, un allié anti-canicule

Avec l’arrivée du mois d’août, la chaleur étouffante suscite des inquiétudes chez beaucoup de personnes. Cependant, Lidl possède la solution avec le ventilateur hi-tech Ufesa. Malgré sa taille compacte, ce modèle mini de 45W offre une performance égale aux plus grands ventilateurs. Ainsi, il génère un flux d’air puissant qui rafraîchit rapidement n’importe quelle pièce grâce à ses cinq pales. En outre, ce ventilateur de 30 cm de diamètre possède une oscillation de 90º, couvrant toute la pièce. Par ailleurs, son angle d’inclinaison est également réglable pour une diffusion optimale de l’air autour de soi. Comme il est doté de trois vitesses, ce ventilateur est capable de s’adapter à tous les besoins.

Avec fonction d’arrêt automatique en cas de chute et sa grille de sécurité enfant, ce produit garantit une utilisation sans risque. De plus, son branchement est très simple. Il se fait grâce à un câble électrique standard qui se branche à une prise secteur. En ce moment, ce ventilateur au design soigné est proposé au prix attractif de 32,99 € chez Lidl.