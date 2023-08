Un retour possible pour Jean-Jacques Goldman, une excellente nouvelle pour ses fans

Personnalité préférée des Français pour la 12ème fois, le possible retour de Jean-Jacques Goldman suscite l’espoir de ses fans. Malgré sa longue absence et une vingtaine d’années de discrétions, son charisme et sa popularité restent inchangés. Récemment, quelques proches de la star se sont confiés à propos d’un éventuel come-back.

Un artiste loin des feux des projecteurs mais dans le cœur des français

Les Français ont élu Jean-Jacques Goldman personnalité préférée à maintes reprises, 12 au total. Pour le chanteur, les années passent et s’en suivent et en janvier 2023, il est encore élu pour une énième fois. Ainsi, malgré son éloignement des projecteurs depuis 20 ans, il conserve une immense popularité. D’ailleurs, ses fans espèrent toujours qu’il reviendra bientôt sur scène.

Cependant, ses apparitions se font de plus en plus rares. En effet, il n’est plus monté sur scène depuis 2004. Après 30 millions d’albums vendus, il a préféré se retirer de la scène musicale pour mener une vie plus calme, loin des médias. Toutefois, cette situation n’a pas changé sa popularité auprès de ses fans. En revanche, il semble que l’énergie offert par les performances scéniques lui manque. Il l’a lui-même confié dans une rare entrevue au Progrès.

Un retour possible pour Jean-Jacques Goldman

Les admirateurs de Jean-Jacques Goldman gardent bon espoir malgré ses décennies d’absence. Ses amis, plus loquaces, dissipent aujourd’hui les doutes quant à un éventuel retour. Apparemment, l’artiste, intelligent, évite un come-back malheureux et préfère mener une vie normale. Selon Jean Bender, un ami de lycée et membre de son premier groupe de rock, il y a peu de chances qu’il revienne sur scène. De son point de vue, s’il voulait revenir, il l’aurait fait depuis longtemps. En outre, Thierry Suc renforce ces propos. D’après lui, s’il le voulait, Jean-Jacques Goldman pourrait remplir un stade chaque soir sans publicité ni nouvel album. Toutefois, l’artiste n’en ressent pas l’envie.

Aujourd’hui, le célèbre chanteur privilégie une vie discrète. Ainsi, il partage son temps entre Londres et Marseille, et profite de sa famille et de ses petits-enfants. À 71 ans, il est l’heureux grand-père de 11 petits-enfants, qui mènent une vie tranquille, loin des projecteurs médiatiques.