Ce Vendredi 21 Avril, la première ministre a affirmé vouloir atteindre les 1,8 millions de rendez-vous par mois.

Tout l’Hexagone est concerné par cette déclaration. Découvrez tous les détails à propos de cette nouvelle déclaration dans cet article.

Un raccourcissement du délai d’attente prévu cet été, pour les titres d’identité

Selon les sources, il serait de plus en plus aisé de faire une demande ou un renouvellement de passeport ou de carte d’identité. Élisabeth Borne, la première ministre a promis de diviser par deux le délai d’attente en vue de l’obtention d’un titre d’identité ou d’un passeport.

Si le délai d’attente est aujourd’hui de 66 jours, cette durée sera raccourcie à 30 jours cet été et 20 jours seulement en automne. L’objectif étant de comptabiliser 1,8 million de rendez-vous par mois, soit un chiffre doublé par rapport à l’année dernière.

Pour pouvoir parvenir à un tel résultat, il faut mettre en place deux stratégies à savoir : une prise de rendez-vous moins contraignante avec une facilité de connexion de la totalité des petites communes au site national de prise de rendez-vous. Par ailleurs, un meilleur accompagnement sera dédié à tous ceux qui font une demande par téléphone ou encore par le biais de la visite de la mairie.

Selon Élisabeth Borne, le but est de permettre à tous les Français d’avoir accès facilement à l’ensemble des rendez-vous disponibles. Par ailleurs, elle souhaite améliorer la capacité et le nombre de rendez-vous disponibles, par le biais d’une extension des horaires d’ouverture via des incitations financières.

En plus, environ 650 bornes de recueil des empreintes seront mises en place, en ciblant les 30 départements les plus défavorisés en termes de délai. En tout, on compte 100 millions d’euros de soutien du gouvernement pour ce faire.

