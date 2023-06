Un gros changement sur Vinted, une décision suscitant la colère de nombreux internet

publicité

Très récemment, Vinted a annoncé un gros changement inattendu sur sa plateforme. Connue et très utilisée par de nombreuses personnes, cette dernière est l’une des plus utilisés par les amateurs de bon plan. Cependant, elle risque de perdre certains de ses utilisateurs.

Vinted, une plateforme de vente très populaire

Si vous voulez renouveler votre garde-robe sans dépenser trop d’argent ou vous créer un petit revenu en revendant d’anciennes possessions, les plateformes de seconde main sont faites pour vous. Parmi les plus populaires, on peut compter Leboncoin et Vinted. En effet, elles font partie des plus connues et des plus utilisées depuis quelques années.

Aujourd’hui, à part les vêtements, Leboncoin propose des petits objets de décoration, des livres, des DVD ou encore des jouets. Par contre, Vinted est principalement célèbre pour la vente de vêtements, de chaussures et d’accessoires. Cependant, certains de ses utilisateurs risquent de déchanter. En effet, un gros changement a été mis en place depuis le jeudi 25 mai 2023, ce qui a bouleversé de nombreux internautes.

Gros changement sur Vinted

Depuis le 25 Mai 2023, il n’est plus possible de faire les achats sur Vinted avec Paypal. Cette décision a mis de nombreux internautes en colère. D’ailleurs, ils n’ont pas hésité à le faire savoir sur Twitter. Apparemment, pour eux, il s’agit de la pire décision qui soit. En effet, cela signifierait également la fin de Vinted pour nombreux d’entre eux. Ainsi, le moins que l’on puisse dire est que ce moyen de paiement était particulièrement favorisé par les utilisateurs et cela pour plusieurs raisons.

D’abord, Paypal permet de payer en trois ou quatre fois, ce qui peut être très pratique pour les gros achats. Cependant, le système de paiement propose surtout une protection contre les arnaques. En ce sens, en cas de colis non reçu ou tout autre problème, il est possible de se faire rembourser. Mais maintenant qu’il n’est plus disponible, les utilisateurs de la plateforme doivent régler leurs achats avec une carte de crédit ou une carte bancaire. En outre, il est également possible d’avoir recours au porte-monnaie Vinted qui se remplit quand on effectue une vente. Enfin, il y a la carte bancaire virtuelle. Celle-ci est destinée à ceux qui n’ont pas envie de partager leur numéro de carte bancaire sur le site.