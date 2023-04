Un candidat qui a échoué dans The Voice cartonne aujourd’hui sur YouTube et TikTok ! 

Malgré son échec lors de la participation à l’émission “The Voice”, ce jeune homme a réussi à faire décoller sa carrière sur YouTube et TikTok.

Ce jeune homme qui a récemment été éliminé de l’aventure “The Voice” vient de sortir son premier single qui fait déjà de nombreux adeptes sur les réseaux sociaux.

Jeck fait des ravages avec son nouveau titre “Défaite”

Alors qu’il pensait ne pouvait plus vivre de sa passion pour la musique après son élimination dans The Voice, Jeck a eu droit à une deuxième chance inouie ! Le jeune homme est en effet prêt à tout pour impressionner les producteurs. Raison pour laquelle il a récemment sorti un tout nouveau morceau intitulé “Défaite” dont le succès a été immédiat sur YouTube. Notons que la chanson retrace son parcours dans le télécrochet de TF1 qui s’est soldé par une amère élimination.

Le plus étonnant c’est que c’est le label Play Two, appartenant à la première chaîne qui a décidé de lui donner sa chance. A l’heure actuelle, son clip a déjà été vu plus de 600 000 fois sur le célèbre réseau social. Sur TikTok également, le chanteur compte déjà plus de 600000 followers avec 8 millions de j’aime. Bref, ses vidéos font carton plein auprès des internautes !

“J’en reviens toujours pas…”

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Jeck confie : “Auparavant, je travaillais à mon propre compte et je dispensais des cours de marketing en ligne. Ensuite, j’ai commencé à partager des vidéos et ça a fonctionné. J’en reviens toujours pas”. A titre de rappel, le jeune homme avait repris “Je m’en vais” de Vianney lors de son intervention dans The Voice. Devant les caméras de La Une, il avait indiqué que ce titre lui avait sauvé la vie à la suite d’une peine de coeur qui l’a rendu dépressif.

A ce propos, le principal intéressé souligne : “Lorsque j’ai découvert que ma compagne me trompait, j’ai voulu mettre fin à mes jours (…)”. Ensuite, j’ai entendu ce morceau à la radio et ça m’a remotivé”. On lui souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite !