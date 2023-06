Uber: des courses VTC annulées dans les grandes villes françaises, voici pourquoi

publicité

Uber fait la une des actualités ces derniers jours. De nombreux utilisateurs se plaignent que des courses VTC sont annulées dans les grandes villes françaises. La raison enfin dévoilée.

Uber : des courses VTC annulées

Depuis quelques années, de plus en plus d’utilisateurs sont conquis par l’application Uber, Bolt, Freenow ou Heetch. D’ailleurs, il devient plus pratique de commander un trajet en VTC. Un évènement récent vient troubler de nombreux clients. Dernièrement, des courses VTC sont annulées dans plusieurs grandes villes de France.

En effet, en sélectionnant un trajet sur l’application, la recherche de chauffeur est bien effective. Cependant, après une longue attente, aucun chauffeur ne prenne le trajet prévu dans la commande. Parfois, même si le trajet est validé, une notification qui déplaît arrive peu de temps après. À vrai dire, le chauffeur a annulé le trajet ou que le trajet même est annulé.

Les explications possibles sur l’annulation des courses

Des courses VTC sont annulées en raison de plusieurs raisons. Le premier a pointé du doigt est la flamber du prix de l’essence. Par la suite, les chauffeurs désistent également à cause de l’embouteillage dans les grandes villes françaises.

Face à cette situation désagréable pour les utilisateurs, le syndicat Union VTC a tenu à s’expliquer. En effet, apparemment, les VTC refusent de petites courses qu’ils ne jugent pas très rentables.

Depuis le 1ᵉʳ février 2023, une réglementation impose aux chauffeurs de VTC de gagner au moins 7,65 euros par trajet. Cette mesure vise à assurer une rémunération équitable pour les chauffeurs. Cette situation a des impacts sur les utilisateurs. En effet, ils doivent attendre beaucoup plus longtemps avant d’avoir une réponse. De surcroît, les chauffeurs préfèrent valider les courses qui leur seront plus rentables.

Une augmentation de tarif pour bientôt

Depuis février 2023, les chauffeurs VTC peuvent refuser ou annuler des courses. La raison est la non-rémunération de leur temps d’approche pour chercher un client. Des négociations sont en cours entre les syndicats et les plateformes VTC afin de créer un « taux horaire ».

Durant les embouteillages, le temps d’approche est plus long que la durée réelle de la course. Dans ce cas, il y a une perte d’argent pour les chauffeurs. Les discussions entre les syndicats et les plateformes pourraient donc aboutir à une augmentation des prix des courses.

À noter que les négociations en cours visent à trouver un équilibre entre la rémunération équitable des chauffeurs et les attentes des clients. Donc, certains dirigeants de sociétés de VTC envisagent de prendre en charge une partie de cette rémunération supplémentaire.