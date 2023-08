Découvrez les trois pays asiatiques touristiques à où il est possible de vivre avec plus de 500 euros. Vous pouvez vivre avec cette somme dans des pays inattendus. Des pays incroyables, une gastronomie hors du commun, sans parler d’un climat où il fait bon d’y vivre.

La Thaïlande

Les Français qui souhaitent s’expatrier n’hésitent pas une seule seconde pour la Thaïlande. Pour un changement de cadre et de destination, il faut savoir qu’elle est une ville touristique qui fait partie des plus visitées en Asie. Vous serez frappés par une culture richissime, des paysages paradisiaques et un coût de vie vraiment bas.

Il n’y a pas à dire, la Thaïlande est unique en ce genre. Avec 500 euros en poche, il est possible de trouver un appartement à seulement 150 euros. L’alimentation est aussi succulente, pour des prix vraiment bas. Malgré le nombre de touristes présents dans le pays, tout demeure bon marché.

Le Cambodge : Trois pays asiatiques touristiques où il est possible de vivre avec plus de 500 euros

Moins connu et moins attractif que la Thaïlande, il s’agit pourtant d’un de ses pays voisins. Plongez dans une culture unique en son genre. Ce pays a passé des années de guerre. Dirigé avec dictature, aujourd’hui, le Cambodge est en pleine reconstruction.

Plus stable, avec un régime politique plus adapté, ainsi qu’une stabilité sociale, son attrait touristique a augmenté au fil des ans. Les férus d’histoire raffoleront de cet endroit, avec ses sites historiques sans pareils. Vous pouvez vous loger avec 200 euros et y vivre sereinement avec 1,5 euros par repas.

Les Philippines

Présentes dans l’océan Pacifique, vous ne pouvez pas la rater avec ces 7 000 îles. Il s’agit d’un archipel qui attire la curiosité des touristes partout dans le monde. Que vous soyez plus plage que volcan, vous y trouverez votre parti. Sans oublier la faune et la flore assez variée qui forment un contraste assez différent de ce qu’il y a en Hexagone.

Evitez la capitale Manille pour pouvoir y vivre paisiblement, avec un logement à 200 euros par mois. Vous pouvez savourer une cuisine tropicale unique et un véritable festival pour les papilles. Il faut aussi souligner que les Philippines aident l’installation des étrangers avec un visa spécifique.