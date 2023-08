Transat gonflable de plage chez Lidl, la détente assurée pour moins de 13 euros

L’été s’annonce radieux avec le transat gonflable de plage de chez Lidl. En effet, vendu à moins de 13 euros, il est vraiment très abordable et très pratique. D’ailleurs, c’est l’accessoire parfait pour se détendre et se baigner en toute aisance.

Lidl, un enseigne au service de ses clients

Chez Lidl, vos achats sont toujours optimisés grâce à une multitude de bons plans. D’ailleurs, pour cet été, l’enseigne propose de sublimes tuniques colorées et des tenues de nuit glamour pour étoffer sa garde-robe estivale. En effet, Les nouveautés affluent chez Lidl avec l’arrivée de la saison chaude. En outre, il propose un barbecue électrique pour de succulentes grillades sans charbon de bois, même en intérieur. Par ailleurs, Lidl propose également de nombreux éléments indispensables pour des vacances réussis.

Parmi eux, on peut compter la tente de camping de qualité qui rivalise avec les marques renommées. Il y a également des parasols de plage permettant de protéger du soleil et braver les coups de vent. De plus, ils sont proposés en plusieurs modèles. Quel que soit votre choix, tous les modèles sont très plaisants et satisfaisants.

Le transat gonflable de plage chez Lidl pour un meilleur confort à petit prix

Si vous prévoyez de vous baigner, Lidl vous propose le matelas gonflable polyvalent. En effet, il est parfait pour se reposer sur l’eau et peut également s’utiliser comme une chaise de jardin confortable. Ce matelas se transforme aisément en transat ou en fauteuil, avec des accoudoirs et un repose-tête pour un confort optimal. Par ailleurs, il ne se dégonflera pas facilement grâce à ses quatre chambres à air avec valves de sécurité. En position transat, il mesure 170 × 80 × 59 cm, et en position fauteuil, 80 × 80 × 85 cm.

Les clients de Lidl sont unanimes quant à la satisfaction apportée par ce transat gonflable. Certains témoignent qu’ils l’utilisent depuis plusieurs années et en sont toujours ravis, surtout pour des activités comme la plage et le camping grâce à sa légèreté. De plus, ce matelas/fauteuil est une véritable aubaine pour les petits budgets. Il est effectivement proposé à un prix très attractif de 12,99 €.