TPMP People : le départ de Matthieu Delormeau officialisé et son successeur déjà annoncé !

C’est une nouvelle aussi triste qu’inattendue. Après trois semaines d’absence de TPMP People des grilles de C8, le départ de Matthieu Delormeau a finalement été officialisé ce vendredi 12 mai 2023, et son successeur a déjà été annoncé.

Matthieu Delormeau quitte TPMP et TPMP People !

Posté sur son compte Twitter le vendredi 12 mai 2023 dans l’après-midi, le message de Matthieu Delormeau annonçant son « départ définitif » de Touche pas à mon poste et TPMP People continue d’enflammer la Toile.

« Après 7 années d’antenne, j’ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People, débutait-il. Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacé, poursuivait-il. Merci à C8, aux équipes, la prod et évidemment à Cyril, ajoutait-il. La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs », concluait-il.

Malgré les faits, certains fans ont encore du mal à accepter la décision de l’ancien animateur de NRJ12 de quitter TPMP, de même que son remplaçant.

Cependant, Cyril Hanouna et la production de C8 n’ont pas chômé pour lui trouver un remplaçant. Ils n’ont pas cherché loin…

TPMP People : Le remplaçant de Matthieu Delormeau est déjà en poste !

Le jour même de l’annonce de Matthieu Delormeau, son successeur, à quelques heures près, a également fait une grande déclaration : « Rendez-vous demain samedi à 19h10 pour #TPMPPeople sur @C8TV« , affirmait-il alors.

Il s’agit en effet d’un visage bien connu des fidèles téléspectateurs de Touche pas à mon poste : Bernard Montiel. Cette annonce n’a fait qu’aiguiser la colère de ses fans.

« Eh bien ! On est vite remplacé, comme je le vois ! On regardait #TPMPPeople car c’était SON émission ! C’est très triste. @Mdelormeau va tellement nous manquer. Ben non @bernard_montiel ça va pas du tout et ça ne se fait pas, je ne vous pensez pas comme ça. Je ne regarderai pas sans @Mdelormeau @TPMPPeople a perdu son âme…..

Je vous apprécie, @bernard_montiel, notamment pour votre élégance. Donc, faire de la publicité pour TPMP People sans un mot pour Matthieu, ce n’est pas ce qu’on attend de vous. Pardon, mais ce sera sans moi du coup.«