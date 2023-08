Tout savoir sur l’ETIAS, le nouveau document obligatoire permettant de voyager dans toute l’Europe

publicité

Qu’est-ce que l’ETIAS ou European Travel Information and Authorization System ? Il s’agit d’un formulaire réglementaire, nécessaire à chaque voyage, que l’Union Européenne mettra en place à partir de 2024. Ce qu’il faut savoir sur ce papier.

Tout savoir sur l’ETIAS

L’ETIAS ou European Travel Information Authorization System est une autorisation de voyage életronique. Il s’agit d’une autorisation de voyage que la Commission européenne a mis en place. L’ETIAS permettra de réaliser un contrôle de sécurité de chaque personne qui voyage s’il est admis à entrer dans un des 33 pays de l’Union Européenne. Si la personne qui présente l’ETIAS est validée, elle peut faire des séjours n’importe où pendant 3 mois sur 6. Pour obtenir l’ETIAS, il est possible d’en faire la demande en quelques clics seulement.

Il peut être délivré en quelques minutes à peine. Le paiement de 7 euros se fait par carte bancaire et en ligne pour les personnes de 18 ans et plus. Pour les mineurs, cette procédure est gratuite. Ensuite, il est nécessaire de répondre à un questionnaire sur les personnes qui font la demande de l’ETIAS. Voyage, emploi, nationalité, date et lieu de naissance mais aussi les antécédents judiciaires. Toutes les personnes qui souhaiteront faire un voyage devront répondre à ces questions. Les personnes qui affirmeront avoir de la famille vivant dans l’espace Schengen devront donner des détails sur eux.

A quel moment on ne le reçoit pas ?

Le système ETIAS aidera aux différents états européens de faire des contrôles avec les bases de données de l’Interpol et de l’Union européenne. L’Etat membre responsable aura la possibilité de délivrer une autorisation de voyage ainsi qu’une mention exigeant une vérification de deuxième ligne des autorités frontalières.

Rarement, il y aura des entretiens dans le cas où les informations reçues seront douteuses. L’omission d’informations ou encore le fait de ne pas fournir les documents nécessaires dans les temps.

Notes importantes

Malgré l’obtention de l’ETIAS, le voyage ne s’effectuera qu’avec un passeport valide. Si la personne en demande de l’ETIAS présente des signes d’un risque épidémique élevé, les autorités lui refuseront l’ETIAS. Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises peu de temps avant le départ, entamez les démarches plutôt.

