Tout ce que vous devez savoir sur la Prime d’Activité pour les couples

Aujourd’hui, nous allons vous partager tout ce qu’il y a à savoir sur la Prime d’Activité pour les couples. Considérée comme étant une précieuse subvention, cette prime vient en aide à de nombreuses personnes. Même les couples peuvent en bénéficier sous certaines conditions bien précises.

Dépôt d’une demande de Prime d’Activité pour les couples

Actuellement, les couples qui souhaitent bénéficier de la prime d’activité peuvent le faire de manière simple et rapide vu que la demande peut être effectuée en ligne. Pour cela, il suffit de se rendre sur les plateformes de la CAF ou de la MSA selon votre régime d’affiliation. Pour ceux qui n’ont pas encore de compte, il suffit d’en créer un en fournissant les informations personnelles. Une fois connecté, il suffira d’entrer dans la section dédiée à la prime d’activité. Puis, accéder au formulaire de demande et le remplir correctement en suivant les instructions à la lettre. Pendant le processus, les documents justificatifs tels que la carte d’identité, le RIB, les bulletins de salaire et l’avis d’imposition devront accompagner le dossier.

Lors de la demande de la prime d’activité de couple, il est essentiel de bien détailler les revenus de chacun. Cela comprend notamment les salaires, les revenus d’activité non salariée, les allocations chômage et les pensions. Avec ces informations, l’entité responsable pourra déterminer si vous être éligibles ou non. D’ailleurs, il existe un plafond de ressources à ne pas dépasser. Ainsi, pour un couple sans enfant à charge et où un seul des membres travaille, il ne faudrait pas dépasser les 2790 euros. En revanche, pour un couple avec 2 enfants à charge et où les deux travaillent, le plafond est à 3700 euros. Enfin, pour un couple avec 2 enfants à charge où un seul membre travaille, le seuil est de 3300 euros.

Assurer le suive de la demande

Après la soumission de la demande, vous recevrez un numéro de dossier ou un accusé de réception. Avec ces informations, vous pourrez suivre l’état de votre demande en ligne. En même temps, vous saurez si vous devez fournir des documents supplémentaires. Enfin, la CAF ou la MSA vous informera du résultat après l’examen de votre demande. Ainsi, si elle est acceptée, vous recevrez des informations détaillées sur les modalités de paiement. En même temps, vous saurez le montant de la prime qui vous est destinée.