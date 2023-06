Terrible nouvelle pour Marie-Sophie Lacarrau, prise d’initiative de la première chaîne

publicité

Avec la situation actuelle, une terrible nouvelle pourrait bientôt tomber pour Marie-Sophie Lacarrau. En effet, la belle journaliste pourrait bientôt perdre sa place à la tête du JT de TF1. Apparemment, la première chaîne pourrait prendre une décision radicale.

Carrière de rêve de Marie-Sophie Lacarrau

Journaliste, rédactrice et présentatrice française, Marie-Sophie Lacarrau a fait ses premiers pas sur France Télévisions. Originaire de l’Aveyron, elle a grandi à Perpignan et à très vite voulu devenir journaliste dès ses plus jeunes âges. Ainsi, passionnée de littérature, elle s’est lancée dans une prépa et a suivi une licence de lettres à Toulouse. Puis, sans avoir étudié dans une école de journalisme, elle a débuté sa carrière à la rédaction de France Télévisions. Par la suite, elle a réalisé des reportages au sein de la réduction Midi-Pyrénées.

En 2001, Marie-Sophie Lacarrau est entrée dans l’équipe du journal régional de 12h et 19h sur France 3. En 2010, elle est choisie pour être le joker de Carole Gaesseler qui présente le 19/20 sur la chaîne nationale avant de rejoindre l’antenne de France 4 en 2011. A partir de 2014, France 2 lui propose de remplacer Élise Lucet pendant les vacances. En même temps, elle devrait assurer la présentation du JT de 13h de la chaîne. Puis, en septembre 2020, le Figaro annonce que la belle journaliste va succéder à Jean-Pierre Pernaut.

Terrible nouvelle pour Marie-Sophie Lacarrau

Le moins qu’on puisse dire est que Marie-Sophie Lacarrau peut jouir d’une excellente carrière à l’antenne. Si, au départ, les résultats d’audience étaient encourageants pour la journaliste, ce n’est malheureusement plus le cas. En effet, force est de constater que ce temps semble révolu. Aujourd’hui, les téléspectateurs sont de moins en moins nombreux à répondre présent à son rendez-vous quotidien. L’écart ne cesse effectivement de se creuser avec les chaînes concurrentes.

Ainsi, Marie-Sophie Lacarrrau est dans la panade et la chaîne risque de prendre une initiative ferme à son sujet. D’ailleurs, plusieurs internautes ont déjà exprimé leur intention de voir l’animatrice partir. Selon leurs commentaires, Jacques Legros présenterait mieux le journal. Cependant, si elle venait vraiment à partir, la personne qui devra la remplacer devra d’abord faire ses preuves.