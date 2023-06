TEDi débarque en France : la grande enseigne allemande s’implante dans ces villes françaises

publicité

TEDi débarque en France et compte bien s’imposer dans le milieu de la distribution. La grande enseigne allemande discount vient concurrencer de nombreux supermarchés comme Action, Lidl, Maxi Bazar et tant d’autres. Elle ouvre ses portes dans ces villes françaises.

TEDi débarque en France

Le premier magasin Top Euro Discount ou TEDi a vu le jour à Dortmund, en 2004. Elle appartient à la chaîne du groupe allemand Tengelmann. On retrouve de différents articles non alimentaires comme des produits ménagers, cosmétiques, décoration et jouets.

Son arrivée a ravi les consommateurs. Ce qui l’a permis de gagner en popularité. Ainsi, il existe 2 700 magasins à travers toute l’Europe et ses employés comptent dans les 26 000.

En effet, on retrouve l’enseigne dans de nombreux pays tels que l’Espagne, Croatie, Italie, Portugal, etc. elle est reconnue pour ses produits qui correspondent aux budgets de chaque foyer. Au printemps 2023, TEDi débarque en France. Plus précisément dans l’Eure dans le centre commercial Carrefour Grand Évreux à Guichainville. Aux dernières nouvelles, l’entreprise compte installer 10 magasins de plus dans l’Hexagone.

TEDi : des produits à 1 euro

TEDi débarque en France et a déjà su conquérir les cœurs des Français avec ses produits à bas prix et ses stocks régulièrement renouvelés. Top Euro Discount offre près de 15 000 références pour faire le bonheur de sa clientèle.

Toutefois, l’enseigne ne se limite pas à offrir des produits à bas prix. Elle propose continuellement des promotions et un déstockage massif lors de nouveaux arrivages. TEDi veille également à offrir des produits de qualité, durables. Sa devise est d’ailleurs de proposer aux clients de produit d’excellent rapport qualité-prix.

Dans les rayons, la plupart de ces offres viennent d’Asie. Ils sont conformes aux normes de sécurité européennes. Seulement 25 % des articles sont d’origine française.

Un autre nouveau venu : Atacadão

La France va également accueillir une nouvelle enseigne en 2024. Il s’agit d’Atacadão. Ce discount brésilien appartient à Carrefour depuis 2017. Il œuvre surtout en tant que grossiste dans de grands entrepôts. En clair, il ne propose pas la vente en détail.

Par ailleurs, il offre des prix de 10 à 15 % de moins que les supermarchés classiques. En achetant en quantité des produits de première nécessité dans cette enseigne, le tarif va baisser. De plus, le plus attrayant chez Atacadão est que l’enseigne propose des prix bas tout au long de l’année.