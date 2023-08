Taux important du Livret A, combien peut-on gagner dans 10 ans en plaçant 1000 euros par an ?

En France, le Livret A présente un taux important comparé aux autres et peut être plus avantageux au niveau de l’investissement. D’ailleurs, aujourd’hui, nous allons vous dévoiler combien de capital vous pourrez toucher dans 10 ans grâce en y plaçant 1000 euros par an.

Taux important du Livret A, un record

Par rapport à tous les placements d’argent possible en France, Le Livret A présente beaucoup plus d’avantages. En effet, ce produit d’épargne réglementé offre une rémunération garantie, une disponibilité immédiate des fonds et une exonération totale. En outre, il jouit d’une immense popularité avec plus de 55 millions de notices ouverts et un encours qui dépasse les 350 milliards d’euros. Se classant juste derrière l’assurance-vie en termes de notoriété, il devance le LDDS. De plus, le Livret A est accessible pour tous. Son taux d’intérêt annuel, actuellement de 3 % net depuis le 1er février 2023, sera maintenu jusqu’en janvier 2025.

Avec ce pourcentage, vous obtiendrez logiquement 30 euros après un an en plaçant 1 000 euros. Ce montant est net, ne nécessitant pas de déductions, contrairement aux documents bancaires. C’est notamment le cas de Fortuneo qui offre un ratio brut de 5 % par an, mais soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30 % pour gagner la valeur nette.

Avantages apportés par le cumul de 10 ans

Il est difficile de prédire exactement combien vous aurez en plaçant 1 000 euros aujourd’hui sur le Livret A pendant 10 ans. En effet, le taux peut être révisé tous les 6 mois. Cependant, nous avons effectué une simulation en supposant un pourcentage constant à 3 % sur la décennie à venir. Cette simulation met en évidence l’impact de la capitalisation des intérêts et ils sont automatiquement réinvestis le 31 décembre. Vous avez le choix de les retirer ou de les laisser croître sur le Livret A.

Pour profiter des avantages les plus élevés, il serait plus judicieux de laisser l’argent cumuler pendant 10 ans sans les soustraire chaque année. Dans ce cas, vous obtiendrez 1 343,92 euros au bout de ces 10 années. Dans le cas contraire, si vous décidez d’en soutirer par an, vous aurez collecté 1300 euros sur les 12 mois. Ainsi, vous aurez alors gagné 43,92 euros de plus en optant pour la première démarche.