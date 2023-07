Taux du Livret A : le gouverneur de la Banque de France s’est enfin exprimé, une annonce qui ne plaît pas à tout le monde

publicité

Cela fait quelque temps que l’inquiétude plane à propos de l’avenir du taux du Livret. Les épargnants ont souhaité une hausse. Le gouverneur de la Banque de France a quant à lui annoncé une mauvaise nouvelle.

Un livret d’épargne préféré des Français pour multiples raisons

publicité

Le livret A a une place à part au cœur des Français. Il a tout pour plaire. Que ce soit pour son accessibilité ou pour sa sécurité. Les détendeurs peuvent placer jusqu’à 22 990 euros. De plus, il est sans frais et n’est pas soumis à un prélèvement social. Ce n’est pas tout, il devient le compte épargne préféré à cause de son taux de rendement. En effet, il fait l’objet deux revalorisations par an. Soit en février et en août. Ainsi, actuellement, il est de 3 %.

Concernant le mode de calcul des intérêts, il se fait par quinzaine. Puis, ils sont rajoutés au capital à la fin de l’année. Récemment, le Livret A est au centre de toute attention. En effet, les détenteurs espèrent que son taux pourrait être à la hausse en août prochain. Cependant, il semble qu’il ne serait pas possible en raison de l’inflation qui est en baisse.

La décision revient donc au gouverneur de la Banque de France d’augmenter ou non le taux du Livret A.

publicité

Taux du Livret A François Villeroy de Galhau a tranché

Lors de son passage sur Franceinfo, le gouverneur de la Banque de France a informé qu’il soumettra sa proposition concerne le futur taux du Livret A à Bruno Le Maire ce jeudi.

Ainsi, le ministre de l’Économie et des Finances va donc officialiser la nouvelle rémunération de ce compte épargne. D’ailleurs, comme il l’a déjà annoncé, il compte bien suivre les recommandations de François Villeroy de Galhau. En effet, si tout le monde s’attendait à une hausse du taux d’intérêt à 4, 1 %, tout porte à croire, vu la situation actuelle, que cela ne va pas se produire.

publicité

Souvenez-vous, le patron de la Banque française a souligné que ce taux ne serait pas favorable pour certains secteurs. Sa décision résulte de la situation du secteur du logement qui serait ultra sensible. À noter que le Livret A sert à financer le logement social et le crédit immobilier. D’ailleurs, le taux de l’inflation joue également un rôle majeur pour déterminer le taux du Livret A. Selon les données de l’INSEE, il est passé de 6 % à 4,5 %.

Pour être fixé, il faut donc attendre le discours du gouverneur de France.