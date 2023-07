Tatiana Silva, la signification de son célèbre geste de la main enfin de météo révélée

publicité

Les téléspectateurs de TF1 reconnaissent sûrement Tatiana Silva et son célèbre geste de la main en fin de météo. Mais, qu’est-ce que cela signifie vraiment ? On vous dévoile la réponse dans les quelques lignes ci-dessous.

Une Miss Belgique avant d’être Miss Météo

Tatiana Silva excelle dans son rôle de présentatrice météo. Sa prestance fait l’unanimité et sa beauté séduit les Français. Avant de devenir animatrice météo, cette Bruxelloise participait à des concours de beauté.

D’ailleurs, elle a même été élue Miss Belgique en 2005. Elle est d’ailleurs très fière de son parcours. En effet, ce titre lui a ouvert de nombreuses opportunités. Après avoir conquis les Belges avec son sourire radieux, elle a attiré l’attention de la chaîne AB3.

Pour ceux qui ne le savent pas, la séduisante brune a fait ses débuts en tant que chroniqueuse dans une émission de télé-réalité belge, « Miss Swan ». Par la suite, elle est devenue présentatrice météo en Belgique sur la chaîne RTBF3. Puis, elle a décidé de faire carrière en France. Elle a donc rejoint les équipes de M6. Puis, en 2017, elle a intégré TF1 et LCI. Tatiana Silva a relevé un grand défi en succédant à Catherine Laborde.

Tatiana Silva, la signification de son célèbre geste de la main

Tatiana Silva a fait preuve de sérieux en présentant la météo sur TF1. Les téléspectateurs apprécient son naturel et son élégance. Surtout, elle sait y faire en matière de tenues.

Elle a également développé une gestuelle spécifique qui intrigue les internautes. À la fin de chaque bulletin météo, la jeune femme fait un geste en levant ses mains vers le ciel pour saluer les Français. Lors d’une interview avec Télé-Loisirs, la miss météo a expliqué qu’il s’agit d’un geste de politesse envers les téléspectateurs. Elle le fait avec sincérité et conviction, et pour elle, c’est un petit plus qui lui est cher.

Tatiana Silva attache une grande importance à rester naturelle. Elle a d’ailleurs abordé le sujet de la beauté et son rapport au physique. Elle affirme ne pas juger celles qui ont recours à la chirurgie esthétique. Selon ses dires, chacun est différent face au vieillissement cutané. Si nécessaire, elle n’hésitera pas à passer sous le bistouri pour préserver sa peau sèche des rides. Par contre, pour l’instant, elle espère que cela n’arrivera pas de sitôt. Tatiana Silva considère que la vie est trop courte pour s’embarrasser de complexes. D’ailleurs, la miss météo encourage à être en paix avec soi-même.