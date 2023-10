Suspension des aides de la CAF : quelles sont les démarches à suivre pour récupérer les allocations familiales ?

À l’approche du versement des aides de la CAF le 5 octobre, certains bénéficiaires peuvent perdre leur aide. En effet, l’organisme peut procéder à la suspension des allocations familiales pour des raisons précises. Cependant, il est possible de les récupérer avec de simples astuces.

Le versement du Revenu de solidarité active

Les allocataires sont ravis cette année avec la revalorisation des aides de la CAF. En effet, la revalorisation a atteint 5,6 %. Cette décision concerne principalement les minimas sociaux. Par ailleurs, bien qu’elles soient attribuées à de nombreuses personnes, tout le monde ne peut y avoir accès.

Parmi les aides de la CAF les plus sollicités, on retrouve le fameux revenu de solidarité active, plus connu sous le sigle RSA. Son montant s’élève à 607 euros par mois. Mais les demandeurs ne verront pas ce soutien financier sur leur compte en banque. Pour la percevoir, il est obligatoire de se conformer aux conditions que la CAF a instaurées. Ensuite, on sait qu’elle sera conditionnée à 15 heures de travail. Cette mesure vise à encourager les bénéficiaires à reprendre une activité professionnelle.

Donc, il est fort probable que certains bénéficiaires aillent voir leur aide suspendue.

Suspension des aides de la CAF

Pour pouvoir continuer à toucher les aides de la CAF comme le RSA, les allocataires sont dans l’obligation faire une déclaration de leur situation tous les trois mois. Cependant, certaines personnes oublient de se conformer à ces consignes. Donc, la suspension des aides survient dans ce cas-là. Mais ce n’est pas tout.

S’ajoute à cela, il y a également les conditions de ressources et la situation de la famille que l’organisme prend en compte. Ainsi, pour que le versement continue, chaque bénéficiaire doit déclarer tout changement dans leur vie à l’institution.

Si vous ne vous y conformez pas. Deux options vous attendent. La première, vous risquez de rembourser les sommes indûment reçues. Au pire, il ne sera plus possible de récupérer les aides de la CAF.

Pour en savoir plus si vous avez toujours droit aux aides de la CAF, il n’y a rien de mieux que de se connecter sur votre espace personnel.

Si vous manquez des rendez-vous avec Pôle Emploi ou la CAF, cela peut entraîner la suspension des versements des aides. Pour ne pas arriver à ce point, il est essentiel d’assister à tous vos rendez-vous avec les organismes payeurs. En cas de problèmes, contactez votre caisse des allocations familiales directement via votre espace en ligne. Vous avez le choix entre parler à un conseiller ou envoyer un courrier, un e-mail, ou par appel au 3230. Vous pouvez également vous rendre en agence.