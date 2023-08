Succès fou pour une nouvelle Startup Française, McDonald’s et Burger King bientôt détrônés

publicité

Actuellement, une nouvelle Startup Française fait trembler les géants du Fast-Food. Avec son succès fou, il y a de fortes chances qu’elle détrône McDonald’s et Burger King et obtienne bientôt la première place.

Inquiétude grandissante pour McDonald’s et Burger King

Pour bâtir un empire comme celui de McDonald’s et de Burger King, il faut du temps et de la patience. En plus, le domaine de la restauration est très compétitif et peut être très rude. Cependant, si McDonald’s, Burger King et KFC sont devenus les enseignes les plus connus de tous, elles voient émerger de nouvelles marques qui n’ont pas l’intention de se laisser intimider par ces géants du fast-food. C’est notamment le cas d’une nouvelle start-up française connue sous le nom de « Taster ».

Faisant déjà parti des leaders de la restauration rapide, cette société continue de renforcer sa notoriété. D’ailleurs, elle serait même bien partie pour détrôner McDonald’s, le géant américain. Aujourd’hui, son succès est tel que Taster est déjà à la 3ème place des enseignes les plus populaires sur Deliveroo. Ainsi, il se trouve juste derrière McDo et Burger King.

Succès fou pour « Taster », la nouvelle Startup Française qui fait sensation

Pour Taster, se hisser parmi les plus grands est un véritable exploit. Créée en 2017, cette enseigne a su faire face à la concurrence grâce à une stratégie bien précise. En effet, son créateur a eu l’idée de créer plusieurs petites marques de restauration rapides qui sont toutes destinées à la livraison à domicile. Pour toucher sa cible, il utilise évidemment différentes plateformes telles que Uber Eats et Deliveroo.

Aujourd’hui, la Startup Française voit les choses en grand et risque de faire de l’ombre aux géants du Fast-food. La marque a effectivement l’intention de continuer son expansion à travers toute l’Europe. D’ailleurs, elle est déjà présente dans plusieurs pays dont l’Espagne, le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas et la Belgique. Actuellement, elle compte déjà 130 franchisés et ce nombre continue d’augmenter. A ce rythme, Taster va bientôt battre les records et ce succès revient à Anton Soulier. Etant l’ancien directeur général adjoint de Deliveroo, il s’est ensuite lancée dans le projet fou de concurrencer McDo et Burger King et le moins que l’on puisse dire est qu’il est sur la bonne voie pour y arriver.