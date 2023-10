Stéphane Plaza exclu de M6, Sandra Viricel prendra la relève à l’animation de ses émissions, voici ses confidences

Actuellement, Stéphane Plaza se retrouve au centre d’un scandale. Sa vie personnelle pourrait interférer sur sa carrière. Il se murmure que le plus célèbre agent immobilier sera remplacé. Sa complice depuis plusieurs années, Sandra Viricel reprendrait les règnes de ces émissions sur M6. L’agente immobilière répond.

Stéphane Plaza au centre d’une sombre affaire

Depuis plusieurs années, les téléspectateurs ont connu Stéphane Plaza pour de nombreuses émissions sur M6. En effet, il est aux commandes de Recherche appartement ou maison, Maison à vendre, Chasseurs d’appart’, Nouvelle maison pour une nouvelle vie.

Cependant, le 21 septembre dernier, l’agent immobilier fait face à un sérieux problème à la suite d’une enquête. Trois de ses ex-compagnes ont confié que l’acolyte de Karine Le Marchand aurait été violent envers elle. Une d’entre elles a confié qu’il a exercé de violences verbales et psychologiques. Tandis que les deux autres ont affirmé avoir été victimes d’agressions physiques.

Dans un entretien, son ami et collaborateur Laurent Ruquier croît sur l’innocence de Stéphane Plaza. Mais rien n’est encore gagné. M6 a également lancé une enquête. Pour l’instant, on est en attente des verdicts et aucune sanction n’a été prise. L’avenir de ses émissions sur la chaîne serait -il menacé ?

Stéphane Plaza exclu de M6 ?

Dans une interview avec ActyLyon.fr, Sandra Viricel a parlé de son métier et de l’immobilier lyonnais. Cette dernière a connu la notoriété lors de ses collaborations avec Stéphane Plaza dans les émissions Recherche appartement ou maison.

Cependant, vu la situation actuelle, les journalistes se sont intéressés sur le sort de l’agent immobilier et l’avenir de l’émission de M6. Cette dernière n’a pas hésité que le programme marche très bien. Par ailleurs, pour suivre le modèle actuel, il va y avoir quelques modifications et nouveautés pour la prochaine saison 2023-2024.

En outre, l’agente immobilière a été questionnée sur la possibilité qu’elle puisse reprendre les règnes de l’émission. « Steph est l’image emblématique de l’émission. Je ne sais pas si elle résistera le jour où Steph n’est plus là. Pour l’instant, je ne l’envisage même pas, parce que je n’imagine pas l’émission sans Steph », a-t-elle répondu cash.