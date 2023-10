Stéphane Plaza au cœur d’une polémique, la fin de sa carrière dans « Recherche appartement ou maison »

Stéphane Plaza se retrouve actuellement au cœur d’une polémique. Cette histoire personnelle aurait un impact conséquent sur sa carrière. M6 pourrait mettre fin à l’émission « Recherche appartement ou maison » dont il assure l’animation.

Stéphane Plaza au cœur d’une polémique

La vie de Stéphane Plaza a bousculé le 21 septembre dernier. Le célèbre agent immobilier est la cible de plusieurs plaintes. En effet, trois anciennes compagnes de l’animateur l’ont accusé de violences conjugales. Elles parlent ici de violences physiques et psychologiques.

Après l’éclatement de cette affaire, Stéphane Plaza se trouve au centre d’une affaire qui ternit son image et sa réputation. Pour soutenir l’animateur, nombreux de ses amis ont contredit ces accusations. Tel est le cas de Laurent Ruquier qui a souligné qu’il n’a aucun doute sur l’innocence de son ami et collaborateur dans les Grosses Têtes.

En revanche, M6 a pris une décision radicale. La chaîne a décidé de mener une enquête interne pour éclaircir cette situation. Cela pourrait avoir une répercussion négative sur la suite de la carrière de l’acolyte de Karine Le Marchand. Son avenir ainsi que celui de ses émissions avec la chaîne est donc incertain.

À préciser que jusqu’à maintenant, l’agent immobilier français n’a reçu aucune mesure disciplinaire. La suite dépendra donc de l’issue de l’enquête.

L’avenir de ses émissions en jeu

En revanche, malgré les accusations qui pèsent sur Stéphane Plaza, M6 continue de diffuser une émission inédite de « Maison à vendre ». Au cours des tournages, le célèbre agent immobilier a été gravement blessé aux pieds. Par conséquent, les pompiers l’ont évacué en pleine émission.

Mais nombreux s’inquiètent sur la suite de cet évènement. Certains internautes se demandent si la chaîne numéro 6 a déjà tout planifié et a déjà prévu de remplacer l’animateur. D’autant plus que les récentes allégations l’ont remis en question sa réputation. Par conséquent, l’avenir de ses émissions serait menacé.

Qu’en dit Sandra Viricel ?

Stéphane Plaza est au cœur d’une polémique. Dans une récente interview, Sandra Viricel, une agente immobilière dans l’émission « Recherche appartement ou maison » a été questionnée sur l’avenir des émissions de Stéphane Plaza.

Toutefois, elle n’a pas précisé la continuité de l’émission. En revanche, l’agente immobilière a confié que des changements auront lieu. « On évolue, on a eu un brainstorming avec l’équipe. Il va y avoir de petites choses qui vont être remises au goût du jour. Avec de petites nouveautés, des conseils en plus, des explications du marché », a-t-elle confié. Avant de poursuivre « Rien de révolutionnaire, mais on va s’adapter au modèle d’aujourd’hui. Tout sera mis en place pour la saison 2023-2024 ».

Pour terminer et répondre aux rumeurs qui circulent qu’elle pourrait remplacer Stéphane Plaza. Elle a précisé que jusqu’à présent, ce dernier reste le visage emblématique de ses émissions sur l’immobilier de M6.