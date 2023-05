publicité

Il y a environ six mois, Stéphane Patingre a été éliminé des 12 coups de midi après avoir remporté plus de 560 000 euros de gains et de cadeaux. Avant sa participation au jeu méridien présenté par Jean-Luc Reichmann, Stéphane était ouvrier dans une fonderie et touchait un salaire mensuel de moins de 2 000 euros. Voici maintenant la nouvelle vie de l’ancien maître de midi.

Stéphane Patingre éprouve toujours des regrets après sa défaite…

Depuis le 20 août 2022, Stéphane Patingre régnait en maître sur le plateau des 12 Coups de midi et accumulait victoires sur victoires. Très investi dans le jeu de culture générale, cet ouvrier originaire de la Haute-Marne visait les sommets.

Le père de famille aspirait à surpasser tous les records établis par ses prédécesseurs. Cependant, après 5 mois en tant que champion de midi, avec à son actif 153 participations et plus de 560 000 euros de gains et de cadeaux, Stéphane Patingre a été éliminé de l’aventure le vendredi 20 janvier 2023.

Une belle performance qui lui a permis d’intégrer le top 5 des plus grands maîtres de midi derrière Bruno, Eric, Christian Quesada et le jeune Paul El Kharrat. Malgré l’importance de ses gains, cela a été très difficile pour le papa d’Aymeric et Anthony d’accepter cette défaite

« J’arrive à gérer mais j’ai eu un coup, confessait-il sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ça m’a remis les pieds sur terre, il faut être réaliste […] C’était trop dur pour moi parce que la cicatrice est toujours ouverte, toujours vive. J’ai eu du mal à m’en remettre », a-t-il enchaîné.

Stéphane Patingre (Les 12 coups de midi) : la nouvelle vie de l’ancien maître de midi après son élimination !

S’il est vrai que le père de famille a remporté une somme importante d’argent (390 200 euros de gains et 178 143 euros de cadeaux), l’homme a repris le cours normal de sa vie. Stéphane Patingre n’a pas l’intention de la modifier, d’ailleurs. Contrairement aux autres grands gagnants de jeux ou de loterie, il n’a pas démissionné de son emploi non plus.

« Je gagne un peu moins de 2000 euros. […] J’aime mon métier et puis je ne veux pas m’arrêter sur ça, affirmait-il haut et fort. Je n’ai que 50 ans […] je veux continuer à travailler », ajoutait Stéphane, avant de révéler ce qu’il compte faire avec son argent.

« J’ai jamais trop eu la notion de l’argent. […], a-t-il fait bien mention. Je vais garder un peu pour moi, et le restant sera pour mes enfants pour qu’ils aient un meilleur départ dans la vie que moi j’ai eu, révélait-il. Je n’ai pas envie qu’ils galèrent comme moi j’ai galéré », expliquait-il.